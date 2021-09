Festivalul "Bostaniada" la cea de-a zecea ediţie. „Vedeta” evenimentului a fost un bostan de peste 600 de kilograme

Nicolae Lozovanu a venit la Festival cu zeci de soiuri de dovleci. Bărbatul se mândreşte cu formele neobișnuite ale acestor legume şi că a cultivat bostani americani în satul Lozova."Aceşti bostani în formă de ciuperci se gătesc. Se taie aşa, frumuşel se scot seminţele şi se dau în rolă. Poţi să îi umpli cu cărniţă, cu orez şi se gătesc.", a explicat Nicolae Lozovanu, producător.Vedetele festivalului au fost plăcintele cu dovleac. Gospodinele le-au pregătit ore bune, ca să îi bucure pe gurmanzi, mai ales că banii colectați din vânzări sunt în scop caritabil.„Facem un act de binefacere pentru copiii care suferă de leucemie. "„Este foarte lung tratamentul de leucemie şi ei au tot timpul nevoie de bani."„Sperăm să vină şi anul acesta să mănânce, să reuşim să strângem bani."Vizitatorii au putut să guste şi din produsele din carne şi miere."Vom servi gustătorii cu carne de purceluş la rotisor, frigărui de porc şi mici la grătar.""Avem ţuică din miere de albine, se pune la fermentare apă cu miere. Miere de salcâm din anul acesta, miere de mai, de salvie."La Festival au fost participat şi 15 meşteri populari, care şi-au expus obiectele confecţionate manual.„Aceste păsări sunt făcute de nepoţelele mele. Ele le confecţionează, le vopsesc. Sunt făcute din lut, le coacem în cuptor la o mie de grade, ca să sune."„Iată un dovleac pe care natura l-a creat, iar noi l-am decorat. Este un termos natural, înainte îl purtau în câmp şi ţineau în el apa şi vinul, care se păstrau reci."Oaspeţii festivalului au fost încântaţi, iar unii dintre ei au recitat poezii.„Bostaniada este mare,E o domnişoară floare,Zece ani a tot crescut şi frământări multe a avut,S-a născut la Lozova, care este vatra mea."„Oamenii sunt doriţi de o plimbare, de o întâlnire frumoasă, de o expoziţie, de vizitat locuri frumoase."Festivalul se desfăşoară pe o suprafaţă de zece hectare. Din cauza pandemiei, numărul producătorilor este mult mai mic decât la ediţiile precedente.„Ne-am propus ca să nu adunăm atât de mulţi, deci am încercat să îi primim doar pe cei care şi-au dorit ei mai mult, dar ca să nu facem o greşeală să adunăm prea multă lume aici, am zis că este ok să fie din toate domeniile câte puţin.", a precizat Diana Rencheci, organizator.„S-a organizat ca să fie frumos, cu hrană, cu evenimente, nu numai muncă şi muncă, omul trebuie să se mai odihnească.", e de părere Ion Cotoman, primarul comunei BălăbăneştiFestivalul "Bostaniada" se află la a zecea ediţie.