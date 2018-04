Festivalul Apei din Thailanda. Elefanţii au dat startul evenimentului, stropindu-i pe turişti

scrie agerpres.ro. Turiştii thailandezi şi străini, înarmaţi cu pistoale cu apă, i-au înfruntat pe elefanţi, sub privirile organizatoarei evenimentului, Tawan Sudso, care spune că elefanţii sunt "copiii" ei."Astăzi, copiii noştri se amuză şi străinii care vin în Ayutthaya sunt bucuroşi să descopere o tradiţie thailandeză", a declarat ea.Anul Nou budist, denumit Songkran în Thailanda, debutează vineri, însă autorităţile din Ayutthaya, un important oraş turistic situat la nord de Bangkok, organizează în fiecare an numeroase festivităţi în avans.Songkran a devenit în ultimii ani un veritabil "dezmăţ" festivalier, marcat de uriaşe bătăi cu apă pe străzile din Bangkok, unde vânzările de pistoale cu apă şi huse protectoare din plastic pentru telefoanele mobile cunosc o ascensiune explozivă în perioada acestei sărbători.Însă în acest an s-au înmulţit apelurile de reluare a tradiţiei de a merge la templu pentru a aduce un omagiu strămoşilor şi pentru a vărsa apă pe capul statuilor care îl reprezintă pe Buddha.Într-un cartier din Bangkok, Poliţia spune că se aşteaptă în zilele următoare la 60.000 de persoane înarmate cu pistoale cu apă pentru una dintre aceste uriaşe bătăi cu apă, care atrag în fiecare an mii de turişti.În Cambodgia învecinată, zeci de mii de membri ai mişcării pentru tineri, favorabilă guvernului, se vor reuni vineri la Angkor în jurul prim-ministrului Hun Sen, pentru a celebra Songkran, cu câteva luni înainte de organizarea unor alegeri care se anunţă foarte controversate.În Myanmar, sărbătoarea se numeşte "Thingyan" şi marchează, la fel ca în Thailanda, debutul sezonului ploilor prin organizarea pe străzi a unor bătăi cu pistoale cu apă.