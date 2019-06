Festival INEDIT în raionul Şoldăneşti, unde au venit şi turişti din Ucraina și Germania. Oamenii se vor delecta în sânul naturii

Câteva sute de tineri au ales să scape de forfota oraşului şi vor petrece câteva zile în sânul naturii, în cadrul unui festival mai puţin obişnuit. Până duminică, aceştia vor dormi în corturi și vor face yoga. "ART Labirint Fest", organizat în raionul Şoldăneşti, a adunat nu sunt doar moldoveni, dar şi turişti străini.



Liviu are 34 de ani și este din Chișinău. Bărbatul spune că participă la al 8-lea festival din cele 12 care sau organizat până acum. De această dată el și-a luat soţia, bebelușul și cei șase câini.



"Pregătesc un rug unde urmează să fierb un ceai. După care urmează să facem niște legume la grătar. Festivalul are o tendință d ealimentare sănătoasă", a spus Liviu.



În prima zi a festivalului au venit peste 200 de persoane:



"Aici suntem ca o familie, toți sunt frați și surori, mai ales că ne cunoaştem deja între noi, cei care am fost și anul trecut. Suntem prieteni buni".



"M-a intrigat foarte tare acest festival și am vrut să văd cu ochii mei cum e. Îmi place ideea de a cunoaște aici multă lume bună și interesantă".



Mai mulţi turiști din Ucraina și Germania, au rămas impresionați de locul pitoresc care a fost ales pentru eveniment.



"Locul este minunat, nu m-am așteptat. Mă bucur să fiu aici".



În cele şase zile de festival, participanţii vor mânca doar bucate vegetariene.



"Zilnic, sunt consumate aproximativ 10 kilograme de cartofi și 50-60 kilograme de alte legume, 200 de litri de supă și 200 de kilograme de alte bucate", a declarat un bucătar.



Festivalul a fost inaugurat cu un rug imens, muzică și dansuri.