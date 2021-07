Festival gastronomic pe strada pietonală din Capitală (FOTOREPORT)

Plăcintele, sushi, burgherii, carnea, dulciurile şi băuturile răcoritoare au fost la mare căutare în cadrul festivalului gastronomic organizat pe strada pietonală Eugen Doga din Capitală. În prima zi a evenimentului, gurmanzii şi-au răsfăţat papilele gustative cu cele mai delicioase bucate tradiționale din diferite ţări."Noi azi pregătim frigărui din ceafă de porc, de prepeliţă avem, avem legume la grătar, ciupercuțe, plăcințele acuş o să fie, sălățică, tot ce o să meargă cu un pahar de vin.""Vrem să hrănim oamenii cu carne, cea mai bună carne din Chişinău, bazată pe tehnologia americană de gătire."La festival au fost pregătite bucate şi pentru iubitorii de peşte."Feliez somonul pentru roluri, pentru sushi. Vedeţi că tăiem somonul direct să fie proaspăt tot."Oamenii au putut să se delecteze cu vinuri alese."Avem ceva nou pe piaţa din Moldova - e vin din miere. Cum spunem noi, tot ce a fost uitat din trecut este nou."Vizitatorii s-au declarat încântați de bucatele gătite în cadrul festivalului."Am mâncat cărniţă ca din tradiţia copilăriei, când ieşeam în oraş mâncam un frigărui şi îngheţată.""Cărniță, salată am mâncat. Am făcut cunoştinţă cu toate produsele autohtone care sunt aici pe strada pietonală."Mai mult, festivalul a devenit o atracţie pentru vizitatorii de peste hotarele ţării."Este foarte plăcut să vizităm Moldova. Festivalul este minunat. Vinul vostru este nemaipomenit de gustos. ""Ne-am gândit că va fi distractiv să privim asta, să gustăm vinuri diferite şi bucate tradiţionale. Ne-am cumpărat îngheţată şi bem şampanie.""Noi ieri am venit din Norvegia şi am nimerit la deschidere. Este foarte bine şi interesant."În cadrul evenimentului, în preajma străzii pietonale a fost amplasat un autobuz pentru doritorii de a se imuniza împotriva COVID-19."În legătură cu faptul că astăzi la noi este aici un festival al tineretului, noi am dislocat acest punct mobil şi aşteptăm ca persoanele să se vaccineze împotriva pandemiei care ne mănâncă în fiecare zi", a declarat Nicolae Munteanu, medic la AMT Centru.Festivalul Gastronomic se va desfăşura până în data de 11 iulie pe strada pietonală.