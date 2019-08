Festival aromat la Drochia. Vânători din toată ţara şi-au pus armele în cui şi s-au întrecut la gătit

foto: libertatea.ro

Vânători din toată ţara şi-au pus armele în cui şi s-au întrecut la gătit, în cadrul unui festival organizat la Drochia.



Pentru al doilea an consecutiv, în cadrul festivalului, au fost acordate carnete de vânător noilor membri. Aceştia au trecut şi printr-un ritual de primire în breaslă şi depus un jurământ.



"- Fiecare membru câte un sfat şi o nuia tare, aşa din suflet.

- Să fii sănătos şi domnul să te păzească de toate. Bătaia o iai din partea mea."



"Sunt foarte bucuros şi sunt mulţumit de tot ce a avut loc astăzi. Această tradiţie, dar a venit de la tatăl meu, un vânător vechi, copilărie am primit acest dar pot să spun, această plăcere de a fi vânător, permanent mi-am dorit acest lucru, în sfârşit."



Vitalie Mihailovschi este vânător de mai bine de 43 ani şi spune că a moștenit pasiunea de la tatăl său.



"Vânătoarea nu este doar despre pradă, este un stil de viaţă, este despre prieteni, tovarăşi, aventuri. Este interesant să vânăm orice, însă, cel mai interesant este să prindem vulpea. De ce? Vulpea este şireată, pe ea cu una cu două nu o prinzi.", a spus Vitalie Mihailovschi, vânător.



Pentru mulţi, vânătoarea a devenit un stil de viaţă, nu doar o pasiune.



"Pe la 19 ani am luat puşca prima dată în mână, lucram în colhoz, mi-o dat puşca în mâna şi umblam cu ea.Ce preferați dvs. să vânaţi? Hulubi, raţe, iepuri, ce-mi cade."



"Sperăm ca toate tradiţiile care astăzi se manifestă să fie mereu, să intre în sînge la moldoveni şi să fie organizate sărbătorile în fiecare an dedicate vânătorilor. Să fie tradiţionalul botez şi ziua vînătorului în fiecare colectiv.", a declarat Ion Lupașcu, președintele colectivului de vânători din Drochia.



În cadrul festivalului vânătorii au pregătit bucate după reţetele lor speciale.



"Din aceste produse naturale se vor prepara supa de peşte la festivalul vînătorului din Drochia."



"Avem supa din peşte, avem porcul de casă la foc, avem sarmale, avem friptura."



"Pregătim un porc aici. L-am uns cu mirodenii şi l-am pus la foc."



În raionul Drochia sunt aproape 300 de vânători.