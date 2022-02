Ferrari se aşteaptă la profituri mai mari în acest an după livrările record din 2021

Constructorul italian de automobile sportive Ferrari a anunţat miercuri că profitul său operaţional va creşte în acest an, după un an 2021 cu rezultate financiare solide şi un număr record de 11.155 de autovehicule livrate, transmite Reuters.Firma controlată de familia Agnelli mizează în acest an pe un rezultat EBITDA cuprins între 1,65 şi 1,70 miliarde de euro, în creştere faţă de unul de 1,53 miliarde de euro înregistrat în 2021. Rezultatul de anul trecut a fost în linie cu prognoza de 1,52 miliarde euro furnizată anterior de Ferrari şi reprezintă o creştere de 34% comparativ cu 2020, scrie agerpres.ro Tot anul trecut, Ferrari a înregistrat o marjă de profit operaţional record de 35,9%, o cifră de afaceri de 4,271 miliarde de euro, în creştere cu 23,4% comparativ cu 2020 , şi un profit net de 833 milioane de euro, în creştere cu 37% faţă de anul precedent."Am gestionat cu atenţie un nivel impresionant al comenzilor, în linie cu strategia noastră de a urma o creştere controlată şi a păstra exclusivitatea mărcii", a informat Benedetto Vigna, care în luna septembrie a anului trecut a fost numit în postul de directorul general la Ferrari.Anul trecut, numărul autovehiculelor livrate de Ferrari a crescut cu 22,3%, până la 11.155 de unităţi. Toate regiunile au înregistrat ritmuri de creştere de două cifre, susţinute de vânzările solide de modele cu motoare de 8 cilindri, inclusiv familia F8 precum şi Ferrari Roma şi modelul hibrid SF90 Stradale. Livrările în China, Hong Kong şi Taiwan aproape s-au dublat comparativ cu 2020.Şi alţi producători de automobile de lux au înregistrat rezultate record în pofida pandemiei globale de coronavirus. De exemplu, Rolls-Royce, o divizie a grupului german BMW, a informat anterior că vânzările sale au crescut cu 49% în 2021 până la un număr record de 5.586 de autovehicule. Similar, constructorul german de automobile sportive Porsche, o divizie a Volkwagen, a livrat peste 300.000 de vehicule anul trecut, cu creşteri în toate regiunile, în special în SUA, în timp ce China şi-a consolidat poziţia de cea mai mare piaţă pentru constructorul auto german.