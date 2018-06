Ferrari câştigă, pentru al treilea an consecutiv, premiul "Motorul Anului"

Premiile International Engine of the Year (IEY), acordate de revista Engine Technology International și-au desemnat marele câștigător și în 2018. Ferrari a primit pentru al treilea an consecutiv premiul "Motorul Anului" mulțumită propulsorului V8 biturbo de 3.9 litri prezent pe gama 488 (488 GTB, 488 Spider, 488 Pista), scrie automarket.ro.

Juriul competiției, care numără 68 de membri din 32 de țări, a acordat premii atât la categoria General, cât și pe categorii delimitate de cilindree. Sub un litru, Între un 1.0 şi 1.4 litri, Între 1.4 litri şi 1.8 litri, Între 1.8 litri şi 2.0 litri, Între 2.0 şi 2.5 litri, Între 2.5 litri şi 3.0 litri, Între 3.0 şi 4.0 litri şi peste 4.0 litri.

De asemenea, au fost realizate categorii și pentru: Cel mai bun motor nou, Motorul Sport al anului, Motorul "verde" al anului și Sistemul de propulsie electric al anului (categorie introdusă pentru prima dată în 2017).

Ferrari a reușit să câștige atât categoria Cel mai bun motor nou (V12 de 6.5 litri de 800 CP de pe 812 Superfast), cât și categoria Motorul Sport al anului (V8 de 3.9 litri).

Categoria Sistemul de propulsie electric al anului a fost câștigată de Tesla, mulțumită pachetului oferit pe Model S, Model X și Model 3. Tot Tesla a ridicat și premiul acordat la categoria Motorul "verde" al anului unde a reușit să învingă sistemul hibrid al lui BMW i8 și cel electric de pe i3 și i3S.

Surpriza a venit în cadrul categoriei Sub un litru. Volkswagen alături de motorul de 999 cmc cu trei cilindri a reușit să întrerupă șirul victoriilor "craioveanului" 1.0 EcoBoost. Timp de șase ani, motorul produs de Ford a reușit să câștige această categorie.