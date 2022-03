Fermierii vor putea accesa credite la condiţii avantajoase pentru proiecte de transformare digitală în agricultură

Fermierii moldoveni vor putea accesa credite la condiţii avantajoase pentru proiecte de transformare digitală în agricultură. Banii vor putea fi folosiţi pentru procurarea dronelor folosite în lucrări agricole, de exemplu a tractoarelor de ultimă generaţie, sistemelor de irigare inteligente sau a staţiilor meteo pentru plantaţiile viticole sau pomicole. Valoarea totală a proiectului este de 10 milioane de lei. Jumătate din sumă va fi oferită agricultorilor sub formă de împrumut, iar restul banilor este componentă de grant.Programul pilot de digitalizare a agriculturii din Moldova a demarat la începutul acestui an şi urmează să fie implementat în câteva etape. Până în luna aprilie, autorii proiectului urmează să elaboreze mecanismul de repartizare a banilor, iar în iunie va începe finanţarea."Fermierul în funcţie de lanţul său valoric, de poziţionarea sa îşi va alege o tehnologie. Va veni cu oferta de preţ de la un brand, un producător de tehnologie locală sau internaţională cu prezenţă în Republica Moldova. Va aplica pentru finanţare. Datorită generozităţii a USAID-ului va fi oferită şi o porţiune de grant", a declarat Maxim Popov, directorul executiv ADMA."Contribuţia iniţială va fi de 10 milioane de lei şi va fi un exemplu despre cum putem să pornim lucrurile. Ştiu că mulţi deja sunt interesaţi de a implementa tehnologiile în agricultură aici în Republica Moldova, şi cred că vor fi mult mai mulţi cei care vor dori să participe în acest proiect", a spus șeful Misiunii USAID în Moldova.Proiectul pilot privind digitalizarea agriculturii urmează să fie implementat în următorii doi ani, sub egida Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare."- Aţi planificat deja un număr limită de agricultori care vor putea beneficia?- Conform estimărilor deci în jur de 20-30 în prima etapă. "Programul de finanţare este implementat de Agenţia pentru Dezvoltarea şi Modernizarea Agriculturii din Moldova şi Proiectul Tehnologiile Viitorului. Cinci milioane de lei vor fi oferiţi fermierilor ca împrumut, iar alte cinci milioane este componentă de grant, banii fiind alocaţi ţării noastre de USAID şi Guvernul Suediei.