Fermierii riscă să rămână în acest an fără subvenţii. Ce spun autoritățile

Fermierii riscă să rămână fără subvenţii, deşi anul acesta fondul de compensaţii este mai mare decât anul trecut. Suma aprobată depăşeşte un miliard o sută de milioane de lei, dintre care 800 de milioane constituie doar datoriile care încă nu au fost achitate din 2020. Despre asta au scris unii deputaţi, după ce ieri, conducerea Agenţiei pentru Intervenţie şi Plăţi în agricultură a fost audiată în Parlament. Deputatul democrat Nicolae Ciubuc a scris pe pagina sa de facebook că situaţia privind oferirea de subvenţii în agricultură este una dezastruoasă.

"Mărimea fondului pentru 2021 este de 1 100 milioane de lei. Datorii ale anului 2020 - circa 820 milioane de lei. Suntem aproape în luna mai, însă nici 50 la sută dintre datorii nu au fost achitate, până acum. Cu acelaşi ritm, ajungem în luna iulie cu datorii încă nestinse.", precizează acesta.



Reprezentanţii Agenţiei pentru Intervenţie şi Plăţi în Agricultură recunosc că au datorii însă explică asta prin faptul că pe lângă fermieri, mai gestionează şi alte domenii de subvenţionare cum ar fi: start-upuri şi plăţi pentru cap de animal. AIPA mizează pe o rectificare la Legea Bugetului pentru fonduri suplimentare pentru a putea acoperi toate compensaţiile.



"Fondul pentru 2020 s-a epuizat, iar cererile rămase au venit să fie achitate deja în 2021, cu prioritate. Deja se discută cu Guvernul, Ministerul Agriculturii pentru a fi identificate surse financiare adiţionale, când se va modifica legea bugetului, Guvernul va opera modificări şi la Fondul Național pentru Dezvoltare Agricolă și Mediul Rural. "



Între timp, fermierii care nu şi-au primit subvenţiile încă pe anul trecut spun că nu mai au bani pentru lucrările de primăvară. Ei mai spun că li se pare suspect faptul că suma datoriilor rămase de anul trecut este atât de mare.



"Oamenii au efectuat lucrări, au investit, iar acum aşteaptă cu orice preţ să primească acele subvenţii. Nu înţelegem cum s-au consumat cele 800 de milioane, probabil ar trebui să se ocupe organele de control cu asta. De pe an pe an mai erau datorii de 200-300 de milioane, dar nu de 800. "



În acest an, de la începutul campaniei de subvenţionare, au depus dosarele în jur de 700 de fermieri, în suma de 130 de milioane de lei.