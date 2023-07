Fermierii pot depune cereri pentru subvenționarea accizei la motorină. Precizările făcute de AIPA

Fermierii pot depune cereri pentru subvenționarea accizei la motorină, până la data de 31 iulie, la oficiile teritoriale ale AIPA. Anunțul a fost făcut de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

Potrivit AIPA, subvenția complementară se acordă în două etape. Pentru motorina achiziționată în perioada 16 noiembrie 2022 – 29 iunie 2023, cererile se depune nu mai târziu de 31 iulie 2023, iar pentru motorina achiziționată începând cu 30 iunie 2023 până pe 30 septembrie 2023 inclusiv, cererile se depune nu mai târziu de 30 septembrie.

AIPA precizează că procedura se va opera după cum urmează: în cuantum de: 100% din cota accizei stabilită pentru anul 2023 sau 3 248 de lei per tonă – pentru fermierii micro, mici și mijlocii; 100% din cota accizei stabilită pentru anul 2022 sau 2 980 de lei per tonă – pentru fermierii micro, mici și mijlocii. În cuantum de: 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2023 sau 974,4 lei per tonă – pentru fermierii mari; 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2022 sau 894 de lei per tonă – pentru fermierii mari.