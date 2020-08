Fermierii, nemulțumiți de negocierile cu reprezentanții Guvernului

Negocierile dintre fermierii care protestează de câteva zile în Capitală şi reprezentanţii Guvernului bat pasul pe loc. Grupul de iniţiativă a agricultorilor a avut o şedinţă comună la Ministerul Finanţelor. Membrii grupului au discutat cu Serghei Puşcuţa despre posibilitatea implementării mai multor facilităţi fiscale cerute anterior, cum ar fi: reeşalonarea creditelor, restituirea TVA-ului sau scutirea de impozite. După aproape 4 ore de discuţii, părţile aşa şi nu au ajuns la un consens, iar fermierii au părăsit clădirea dezamăgiţi.



"Nu sunt resurse financiare, nu putem da un răspuns concret acum, avem nevoie de timp, avem nevoie de o săptămână, de zece zile, şi aşa mai departe. Noi nu mai avem timp. Noi trebuie să ne întoarcem în câmp să facem lucrările".



"Am rămas, aşa, dezamăgiţi profund. Noi practic reprezentăm aici agricultorii mici şi mijlocii. Ne-am dorit din toată inima, să ajungem la un numitor comun."



"Am venit să cerem ce am investit în acest stat. Şi acum când a ajuns agricultura în genunchi, să cerem un mic suport. Noi cerem 30 la sută din investiţii. Nu cerem sută la sută".



Pe lângă agricultorii protestatari şi ministrul Serghei Puşcuţa, la întrevedere au mai participat deputatul PAS Vladimir Bolea, dar şi vicepreşedintele Parlamentului Alexandru Slusari. Ministrul Finanţelor Serghei Puşcuţa a declarat că unele revendicări ale fermierilor ar putea fi îndeplinite.



"Aceste discuţii au avut loc la nivel de ministru al Finanţelor, la nivel de Minister al Finanţelor, respectiv aceste eventuale soluţii vor fi discutate şi la nivel de Guvern şi la nivel de Parlament. După aceasta se poate de spus că sunt rezultate ale anumitor negocieri", a spus Serghei Pușcuța.



Serghei Puşcuţa a mai menţionat că pentru identificarea resurselor financiare suplimentare pentru ajutorarea fermierilor urmează să fie revizuit bugetul de stat. Seceta şi grindina din acest an au compromis culturile agricole din mai multe raioane, iar pierderile se ridică la aproape un miliard de lei. Nemulţumiţi de faptul că nu sunt susţinuţi de stat, agricultorii din cel puţin 12 raioane au protestat zile la rând în diferite regiuni ale ţării, inclusiv prin blocarea mai multor drumuri naţionale. În data de 13 august, aceştia şi-au adus tehnica agricolă la Chişinău. Între timp, fermierii au avut mai multe întrevederi cu premierul Ion Chicu şi ministrul Agriculturii Ion Perju, însă până acum, părţile aşa şi nu au ajuns la un consens. Anterior, fermierii păgubiţi au cerut statului mai multe facilităţi fiscale, dar şi despăgubiri de cel puţin 3000 de lei pentru fiecare hectar compromis. Agricultorii spun că vor manifesta până când propunerile lor vor deveni lege. Până în prezent, Guvernul a alocat 200 milioane de lei pentru fermierii păgubiţi şi a promis apoi suplimentarea acestui buget cu 100 de milioane de lei.