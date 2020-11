Fermierii moldoveni în fața unei noi provocări. Din cauza pandemiei, nu au cui vinde carnea

Vremuri grele pentru fermierii moldoveni. După secetă, pandemia le-a dat complet planurile peste cap. Mulţi au rămas fără piaţă de desfacere şi nu au cui îşi vinde animalele. În condiţiile în care sute de localuri au rămas închise, fermierii ratează vânzări de peste 50 la sută. Mulţi sunt în impas şi se gândesc chiar să renunţe la afaceri. Grigore Băleanu din satul Brăviceni, raionul Orhei, a deschis în 2017 o fermă de iepuri, după ce a primit un grant polonez în sumă de 8 000 de dolari.

Afacerea a mers foarte bine, iar fermierul a vândut anul trecut în jur de 1400 de capete la mai multe reţele comerciale din Orhei şi Chişinău, care le distribuiau ulterior sectorului HoReCa. În acest an, după izbucnirea pandemiei, magazinele au reziliat contractele, iar bărbatul spune că a reuşit să vândă doar 500 de iepuri.



"Secţia de fătări a fost plină până în capăt. 60 de femele fătătoare am redus pentru că nu avem pentru ce le creşte. Nu ai unde le vinde înseamnă că nu trebuie, am fost nevoiţi să rămânem cu 40 de femele la moment, nici acestea nu se ştie", spune Grigore Băleanu.



Fermierul spune că este aproape de faliment şi doar o minune i-ar mai putea salva afacerea. Un kilogram de carne de iepure costă 105 lei.



"Doi, trei iepuri pe săptămână, nu sunt vânzările celea care erau anul trecut. Unde m-am adresat, ei au a lor producţie adusă, iepurele e mai scump ca carnea de porc şi nu merge de aceea nici nu o iau. Dacă nu ai cui o vinde nici nu mai producem, nu putem să lucrăm în vânt", spune bărbatul.



Fermierul speră că vânzările vor creşte măcar puţin înainte de Revelion. Iepurii crescuţi la ferma lui Grigore Băleanu sunt hrăniţi doar cu nutreţ bio.



"Folosim următoarele cereale grâu, orz, soia, măcuc şi tărâţă. Dacă calitatea hrănii nu este bună iepurii pot să moară. Dacă mâncarea e bună ei cresc mai binişor şi carnea e mai gustoasă", spune fermierul.



Specialiştii de la ANSA spun că în acest an, din cauza secetei, numărul animalelor din ţară a scăzut cu aproximativ 15 procente.