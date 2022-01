Fermierii ÎNGRIJORAȚI de majorarea prețurilor la motorină. Ei cer o ședință comună cu Natalia Gavrilița

Zeci de mii de hectare de pământ agricol riscă să rămână neprelucrate din cauza majorării prețurilor la motorină și fertilizanți. Asta susțin fermierii, care solicită suport din partea Guvernului. Ei cer organizarea unei ședințe comune cu premierul Natalia Gavrilița și reprezentanții Ministerului de resort.

„Asemenea fenomen, nu a fost niciodată în istorie, de la intependenta Republicii Moldova. Ca să crească atât de mult prețurile, exorbitant, incontrolabil.”



Andrei Dânga din orașul Ștefan Vodă deține aproximativ o mie de hectare de teren agricol pe care cultivă porumb, rapiță, grâu și floarea soarelui. Fermierul este îngrijorat de scumpirile din ultima perioadă.



„Dacă anul trecut, motorina angro se procura în jur de 8-9 lei, anul acesta este 19 lei. Uitați-vă e 100 de procente. La pesticide, noi vorbim de o creștere de 30-40 de procente. La fertilizanți, în general e dezastru. Creșterea de 200 de procente.”, a relatat Andrei Dînga, agricultor.



Agricultorii spun că au crescut și prețurile pieselor de schimb, lubrifianților și tehnicii agricole. Dincolo de asta, culturile de toamnă sunt parţial afectate din cauza insuficienței de umeditate în sol, așa că la primăvară, fermierii vor fi nevoiți să efectueze lucrări suplimentare, ce vor genera alte cheltuieli.



„Pentru agricultori, trebuie de scos accizele la motorină. De scos, din costul la îngrășăminte TVA-ul. Măcar pentru acest an, fiindcă anul acesta e specific. Subvenționarea am spus, să fie pentru producătorii mici și mijlocii. De exclus cei mari, fiindcă ei atrag cele mai multe investiții.”, a precizat Mihail Bobicov, agricultor.



Secretarul de stat din cadrul Ministerului Agriculturii, Vasile Șarban, susține că autoritățile centrale caută soluții.



„Noi am avut ședințe la nivel de cancelarie de stat săptămâna trecută, spre final, referitor la fertilizanți. Noi am avut ședințe cu principalii importatori și furnizori de preparate de uz fitosanitar și fertilizanți pe teritoriul Republicii Moldova. Vă asigurăm că ministerul nu stă indiferent deoparte și așteaptă dar de la natură.”, a menționat Vasile Șarban, secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturi.



Am încercat să obținem un comentariu și din partea Nataliei Gavrilița, însă Anastasia Taburceanu, purtătorul de cuvânt al premierului, ne-a comunicat că prim-ministrul va veni mai târziu cu o reacție.