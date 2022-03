Fermierii, în pragul disperării. Există mai multe pericole în ceea ce privește exportul de mere

Unii producători de mere refuză să exporte fructe moldoveneşti în Federaţia Rusă. Aceștia invocă instabilitatea rublei și menționează că, în prezent, exporturile spre Rusia sunt legate de mai multe pericole.



Tatiana Pavliuc spune că în acest an este nevoită să ţină merele în depozite.



„Nu-s autorizaţii, taxa vamală nu a fost scoasă, dolarul şi rubla joacă şi nu se ştie cu ce preţ acolo se va vinde mărul, poate mai bine va fi să le dăm la suc dacă nu ne va fi convenabil în Rusia. Pentru mere exportatorii ne propun trei lei pe kilogram, dar logistica s-a scumpit, s-a scumpit transportul.”, a spus Tatiana Pavliuc, producător de mere.

Totodată, femeia crede că statul ar trebui să-i ajute pe producători.



„Să ne ajute prin mijloace diplomatice să căutăm alte pieţe în alte tări, cum e Egiptul, noi de mult luptăm să ducem merele în Egipt şi sunt unele formalităţi care trebuiesc rezolvate.", a menșionat Tatiana Pavliuc.



Nici fermierul Valentin Chilat Cornaci nu s-a bucurat atunci când Rusia a anunțat că a reluat importul de fructe moldovenești, din 5 martie.



„Că ruşii au reluat importul pur şi simplu mi se pare o bătaie de joc. Cum să ducem noi în Rusia acum, pe unde să ducem, cu avionul, pe sub pământ, pe mare, cum să ducem? Eu am nişte prieteni care au trecut prin calvarul acesta, băieţi care acum stau la vamă prin Polonia şi vin acasă. Ei au fost sub gloanţe acolo cu furele de mere.”, spune Valentin Chilat Cornaci, producător de mere.



Bărbatul spune că producătorii nu trebuie să fie manipulați.



„Nu mai putem să fim şantajaţi. Adică până acum merele noastre erau cu molii şi să vedeţi că aceste molii apăreau exact atunci când nu le plăcea guvernarea de la noi şi erau strivite merele cu şinele de la buldozere, acuma merele noastre sunt bune, aşa-i?”, menționează Valentin Chilat Cornaci .



Fermierul afirmă că cele aproximativ patru tone de mere care i-au rămas le va dona victimelor războiului din Ucraina. Potrivit reprezentanţilor „Moldova Fruct”, Rusia rămâne o piață de desfacere tradițională pentru țara noastră.



„Noi suntem şi o să fim disponibili să exportăm pe toate pieţele de desfacere, inclusiv şi pe piaţa rusă, care este una tradiţională pentru fructele moldoveneşti. Se exportă prin căi de ocolire a Ucrainei.”, a declarat Iurie Fală, director executiv Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova.



Republica Moldova dispune de aproximativ o sută douăzeci de mii de tone de mere.