FERMIERII, ÎN PRAG DE COLAPS: Culturile fermierilor, compromise de secetă şi grindină

Agricultorii din raionul Ştefan Vodă, care au rămas fără recolta de cereale din cauza secetei şi a grindinei, sunt cu moralul la pământ. După ce au protestat mai multe zile la rând la Chişinău, aceştia au revenit în câmp pentru a-şi lucra terenurile semănate cu porumb şi floarea soarelui, şi acestea fiind compromise de intemperii. Dezamăgiţi de rezultatele negocierilor cu autorităţile centrale şi plini de datorii, unii fermieri spun că nu îşi mai văd viitorul în Moldova, şi planifică să plece împreună cu familia la muncă peste hotare.

Sute de mii de lei investiţi, un an de muncă asiduă şi zero rezultate. Este situaţia în care s-a pomenit Vitalie Roşca din satul Popeasca, Ştefan Vodă. Pe un teren de 75 de hectare, împreună cu tatăl său, bărbatul a semănat în acest an porumb şi floarea soarelui. Culturile le-au fost compromise de grindină şi secetă.



ŞTEFAN ROŞCA, agricultor satul Popeasca:"E tare dureros. Iaca munca noastră o vârâm în pământ. O băgăm tot în pământ. Tot ce am cheltuit. Şi încă mai cheltuim, ca să le băgăm în pământ."



Şi Andrei Dînga a scos combina în câmp pentru a strânge de pe 14 hectare tot ce a mai rămas din recolta de floarea soarelui. Dacă anii precedenţi acesta reuşea să strângă în jur de 3 tone de seminţe la hectar, acum a adunat cu greu 900 de kilograme.



ANDREI DÎNGA, agricultor Ştefan Vodă:"Tabla, în acest an este de trei, patru ori mai mică decât în mod normal. Seminţele înăuntru îs semiseci. Practic miez, uitaţi-vă seminţele îs semiseci, practic miez, este puţin de tot".



În paralel, în această perioadă, fermierul ar fi trebuit să înceapă semănatul grâului de toamnă. Pământul însă e foarte uscat, iar mulţi agricultori se tem să înceapă lucrările. Alţii nu au nici bani de seminţe.



ANDREI DÎNGA, agricultor Ştefan Vodă:"Pământ practic e beton. Nu e sens să semănăm. Mulţi agricultori nu au nici măcar grâu de sămânţă în zonă".



Majoritatea fermierilor din raionul Ştefan Vodă au ajuns în prag de faliment. Seceta cumplită şi grindina devastatoare din primăvară i-au compromis lui Ion Tigai din satul Volintiri recolta de porumb, grâu, rapiţă şi floarea soarelui. Pierderile se ridică la sute de mii de lei.



MARIANA TIGAI, soţia bărbatului:"Este foarte dureros şi este foarte greu. Îi dramatic, adică am investit foarte mulţi bani şi am aşteptat să luăm ceva rezultate. Un stres mare, care te pune pe gânduri, şi cauţi o soluţie."



Ion Tigai spune că povara creditelor, dar şi angajamentele faţă de sătenii de la care arendează pâmântul, pe care nu le poate îndeplini, îl fac să se gândească tot mai des să ia drumul străinătăţii.



ION TIGAI, agricultor:"În Marea Britanie pot să vă spun. Eu am actele pe jumătate pregătite. Plecăm din start. Să zicem aşa, pe jumătate actele sunt pregătite. Eu personal le am pe toate, dar copiii urmează să le facem".



În acest an, potrivit autorităţilor de la Chişinău, pierderile în agricultură provocate de secetă şi grindină se ridică la peste un miliard de lei, iar unul dintre cele mai afectate raioane este Ştefan Vodă. Nemulţumiţi de faptul că nu sunt susţinuţi de stat, sute de fermieri au manifestat câteva zile la rând la intrarea în Capitală. Ei nu au găsit până la urmă un numitor comun cu autorităţile şi au sistat protestele până la toamnă.