Fermierii din Marea Britanie testează roboţi care să culeagă fructe din cauza lipsei de mână de lucru

Fermierii britanici şi-au intensificat eforturile pentru a introduce roboţi pe câmpurile lor, după ce pandemia de coronavirus şi Brexitul au dus la scăderea numărului de muncitori necesari pentru a culege fructele şi legumele, transmite Bloomberg, scrie agerpres.ro Un nou consorţiu, care este sprijinit de furnizorii de alimente proaspete, vor testa roboţi în ferme în acest sezon. De asemenea, consorţiul şi-a propus să producă şi să introducă pe piaţă tehnologia necesară, susţine Agricultural Engineering Precision Innovation Centre, unul din coordonatorii proiectului.Pandemia de coronavirus a crescut nevoia de automatizare în producţia de alimente din cauza întreruperilor înregistrate la abatoare şi ferme. Agricultorii europeni au avut dificultăţi în a-şi asigura forţa de muncă necesare pentru a culege recoltele din acest an, după ce măsurile de carantină au restricţionat mişcarea muncitorilor sezonieri de-a lungul continentului.În cazul Marii Britanii, problema lipsei de muncitori sezonieri este agravată de ieşirea din Uniunea Europeană, care i-a făcut pe muncitori să îşi caute de lucru în altă parte. Mai puţin de o treime din muncitorii emigranţi în agricultură ar urma să ajungă în acest an din cauza coronavirusului."Această situaţie ar putea provoca probleme serioase pentru numeroase sectoare, precum culegerea de fructe şi legume, ceea ce pe cale de consecinţă va conduce la reducerea alimentelor disponibile în Marea Britanie, într-un moment în care este mare nevoie de ele", a declarat Simon Pearson, profesor de tehnologie agricolă la Universitatea din Lincoln.Deşi cultivatorii de fructe şi legume au încercat automatizarea şi în trecut, dezvoltarea de noi tehnologii poate fi un proces de durată şi presupune costuri mai mari pentru fermieri. În plus, introducerea de roboţi ar putea impune şi modificarea fermelor care sunt concepute pentru munca umană.