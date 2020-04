Fermierii britanici, nevoiți să arunce milioane de litri de lapte

Fermierii britanici aruncă milioane de litri de lapte pentru că nu au clienți, ca urmare a măsurilor de carantină. Este, de altfel, o nouă problemă a sectorului agricol provocată de pandemia de COVID-19.

Închiderea lanţurilor de cafenele, restaurante şi birouri a dat o lovitură dură sectorului laptelui într-o ţară unde livrarea de lapte proaspăt dimineaţa face parte din tradiţie. “Astăzi am fost obligat, încă o dată, să arunc laptele, ceea ce înseamnă 17.000 de litri risipiţi”, a scris luni pe contul său de Twitter, Robert Mallett, un producător din Wiltshire, sud-vestul Angliei.

Și producătorul de brânză Winterdale spune că a trebuit să arunce zeci de litri la canalizare. “Laptele nostru nu a putut fi valorificat astăzi şi din păcate a fost risipit.

În plus, nu am fost încă plătiţi pentru laptele din februarie”, a precizat acesta. Federaţia producătorilor de lapte din Marea Britanie (Royal Association of British Dairy Farmers-RABDF) a cerut marţi guvernului un plan de susţinere a producătorilor pentru a evita o criză mai amplă în acest sector.

Federaţia a cerut autorităţilor „să îi despăgubească pe producătorii care nu primesc suficienţi bani pentru laptele lor sau cei care sunt constrânşi să îl arunce”. Federaţia estimează că 300 de exploataţii agricole ar fi eligibile să beneficieze de această măsură, dacă va fi adoptată, ceea ce reprezintă aproximativ un milion de litri de lapte produşi zilnic, scrie libertatea.ro

Sindicatul agricol NFU (National Farmers’ Union) susține că lucrează cu guvernul pentru a rezolva această problemă şi a încerca să aducă surplusul de lapte direct la comercianţi fără a trece pe la intermediari.

Măsurile de carantină din numeroase ţări europene, unde lipsa de mână de lucru ameninţă numeroase recolte, cu riscul producerii unei vaste risipe, tocmai într-un moment în care milioane de persoane sunt în şomaj şi întâmpină dificultăţi în a-şi hrăni familiile.

Pe de altă parte, sectorul agricol britanic este îngrijorat de lipsa de mână de lucru pentru a recolta legumele, fructele şi florile în săptămânile următoare şi a cerut ajutorul studenţilor şi oricărei persoane care caută un loc de muncă.