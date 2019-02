Fermierii au vizitat gospodăria agricolă a primului antreprenor din Moldova care a obţinut certificarea GRASP

Tot mai mulţi fermieri vor să-şi certifice producţia conform standardelor europene Global GAP şi GRASP. Acestea asigură accesul pe orice piaţă din lume, la preţuri mai mari cu 10 - 15 la sută. Agricultorii au vizitat gospodăria agricolă a primului antreprenor de la noi care a obţinut certificarea GRASP.



Ion Tulei a obţinut certificare internaţională pentru o mare parte din fructele pe care le produce. A fost condiţia pentru a putea exporta pe pieţele unde cerinţele sunt foarte stricte.



"Avem o trasabilitate totală la toate procesele care se întâmplă la producere. Suntem recunoscuţi la nivel mondial ca producători cu renume. Anul trecut am certificat prunele şi cireşele. Ne-a mai rămas să certificăm şi strugurii. Am exportat în Oman, Dubai, Bangladesh, Israel a fost acum recent şi desigur şi Rusia", a menţionat Ion Tulei, agricultor satul Olăneşti, raionul Ştefan-Vodă.



Zinaida Plămădeala din Călăraşi are 40 de hectare cultivate cu căpşuni. Cantitatea pe care o va recolta este prea mare pentru piaţa locală, aşa că vrea să-şi certifice producţia pentru a o putea exporta.



"Reprezintă o încredere a consumatorului faţă de producţia respectivă şi Global GAP este una din aceste certificări care ne-ar permite să penetrăm piaţa europeană, în primul rând pentru că acolo încercăm să ajungem", a declarat Zinaida Plămădeală, agricultoare din Călăraşi.



Certificarea Global GAP şi GRASP prevede alinierea la 218 cerinţe internaţionale.



"Primul standard se referă la cerinţele de securitate a muncii. Terenurile agricole, inspecţia internă la anumit interval de timp, utilizarea apei de irigare, utilizarea produselor de uz fitosanitar, fertilizanţilor, cât şi igiena producerii, cerinţele de recoltare, infrastructura", a declarat Andrei Cumpanici, specialist în siguranţa alimentară.



Până acum, 30 de fermieri au obţinut certificatul Global GAP şi doi producători, pe cel GRASP. Ţara noastră este singura din spaţiul CSI care are producători atestaţi GRASP.