Fermierii au început strânsul alunelor. Recolta de anul acesta s-a redus cu 40 la sută,

Fermierii profită de zilele fără ploi pentru a putea strânge, în aceste zile, alunele. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, recolta de anul acesta s-a redus cu 40 la sută, comparativ cu anul trecut. Constantin Munteanu din orașul Căușeni se ocupă cu creșterea alunelor de 10 ani. Agricultorul are circa 17 hectare, iar alunul de pădure este sută la sută ecologic. Dacă anul trecut a obținut o recoltă de 20 de tone, anul acesta se aşteaptă să obţină măcar jumătate din această cantitate.”Deși alunul e mai rezistent la secetă, dar totuși din ceea ce am colectat. Am făcut ca experiment și am curățit, iar 43 de procente din alun au un miez mic. Miezul acesta mic e de la calibrul 14”.Recoltarea alunelor a început săptămâna aceasta. Datorită tehnicii performante, la cules alune este implicat doar un singur muncitor.”În prezent, merge proces de recoltare. Profitând de timpul bun care s-a făcut după ultima ploaie. O strângem mecanizat. Nu folosim munca manuală, dar avem combină și o strânge mecanizat. Avem practic tot utilajul de a-l curăți, de a-l decoji, ambala”.Constantin Munteanu spune că fructele sunt mai puține, dar și mai mărunte. Din acest motiv, bărbatul este nevoit să producă din ele ulei, ceea ce necesită cheltuieli duble.”Înainte noi îl dădeam în magazine, acum vom fi nevoiți să producem ulei. Prima dată o să facem aceasta, adică avem în plan. În rest calibrul 16 o să meargă la vânzare în magazinele din Chișinău”.Alunele au un șir de beneficii, întrucât conțin mai multe vitamine. Acestea ajută la stimularea și îmbunătățirea digestiei, oferă protecție pentru sistemul cardiovascular și întăresc imunitatea. Fermierii vând alunele la preţul de 60 de lei kilogramul. În piețe fructele costă 100 de lei.