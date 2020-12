Fermierii au înaintat o petiție autorităților. Care sunt revendicările protestatarilor

Zeci de fermieri din diferite colţuri ale ţării au ieşit, miercuri, la protest în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Capitală. Agricultorii s-au arătat indignaţi de faptul că aşa şi nu au primit despăgubirile promise de autorităţi pentru grupa a doua de culturi agricole compromise de secetă. Fermierii sunt nemulţumiţi şi de măsura prevăzută în proiectul de lege privind politica bugetar fiscală pentru anul 2021 privind majorarea cotei TVA de la 8 la 12 procente pentru importul și livrarea internă a producției agricole.

Protestul agricultorilor a început în jurul orei 12 şi 30 de minute şi a durat aproximativ două ore.



"Manifestaţia este organizată de Federaţia Naţională a Fermierilor din Republica Moldova. Agricultorii au venit la Chişinău din majoritatea raioanelor ţării. În total, aici s-au adunat în jur de 200 de fermieri. "



"Noi nu am venit astăzi să cerem sus cineva, jos altcineva. Nu am venit în susţinerea politicienilor. Noi am venit să ne apărăm drepturile noastre, drepturile agricultorilor. "



Fermierii spun că în acest an s-au pomenit într-o situaţie fără de precedent.



"Situaţia e foarte grea pentru agricultorii din Ştefan Vodă. E complicată. Eu lucrez de 25 de ani, aşa probleme în agricultură cum a fost anul acesta, nu am mai avut niciodată."



"Este un an foarte dificil şi ne mai taie şi din subvenţii. De asta şi suntem aici, pentru a ne apăra drepturile".



"Autorităţile cu o mână ne dau, şi cu două ne iau."



"Noi aici venim nu să ne plimbăm, să vedem oraşul, da venim de nevoie. La noi situaţia e întradevă catastrofală. Majoritatea din noi, fără ajutorul Guvernului nu o să iasă"



Fermierii au semnat o petiţie în care au enumarat o listă de dolianţe pe care au expediat-o Parlamentului. Agricultorii solicită deputaţilor să intervină de urgenţă pentru identificarea mijloacelor financiare necesare pentru majorarea fondului de subvenţionare, a mărimii compensaţiilor pentru culturile agricole afectate de secetă precum şi pentru restituirea costului accizelor pentru motorina folosită în agricultură. Fermierii protestari cer deasemenea ca Parlamentul să nu permită Guvernului majorarea cotei TVA pentru importul și livrarea internă a producției agricole.

"Comitetul coordonator al agricultorilor protestatari solicită respectuos o întrevedere urgentă cu conducerea Parlamentului şi reprezentanţii fracţiunilor parlamentare pentru a aborda revendecările date", a declarat președintele Federației Naționale a Fermierilor, Gheorghe Mîrzenco.

Ulterior, reprezentanții raioanelor împreună cu Federația fermierilor au mers să depună declarația la Parlament.