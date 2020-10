Fermă DISTRUSĂ de INUNDAȚII la Comrat. Circa zece mii de păsări s-au înecat

Maria Vasilioglo se ocupă de mai bine de 20 de ani cu creșterea păsărilor. Femeia spune că a investit milioane de lei în afacere."O hală de pui a fost inundată și au murit, erau în jur de 9800 de pui. Jumătate vii, jumătate uzi și murdari. Am mai salvat cam 100-150 de pui maximum. În rest, toți s-au înecat. Acolo apa a depăşit un metru, nicio pasăre nu putea să supravieţuiască. Am salvat aproape patru mii de păsări. Acestea sunt pentru înmulțire pentru anul viitor. Cu acestea vom lucra", a declarat Maria Vasilioglo, directorul fermei avicole din Comrat.Apele au distrus și o mare parte din utilajele de la fermă, iar pagubele sunt uriaşe."Parcă a fost un uragan, a luat tot. A dărâmat gardul. Apa a fost de doi metri. Cea mai mare pagubă e pierderea păsărilor. Două containere frigorifice au ajuns în lac. Apa era mare și a luat containerele. Cam jumătate de milion costă numai păsările. Ne vom strădui să ne desfăşurăm activitatea cu păsările rămase", a spus Maria Vasilioglo.Inundaţiile de la Comrat au lăsat în urmă pagube de milioane de lei şi zeci de oameni deznădăjduiţi. 39 de gospodării au fost inundate, iar cel puțin șapte trebuie reconstruite. În plus, 35 de drumuri din localitate au fost luate de ape. Potrivit bașcanului Irina Vlah, inundațiile dezastruoase au fost provocate de revărsarea râului Ialpug care nu a fost curăţat de mult timp.