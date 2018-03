Fericire fără frontieră într-o familie de polițiști PF. Un tătic a devenit moașă la nașterea propriului copil

Un poliţist de frontieră de la postul vamal Ocnița a demonstrat că bărbații pot face față oricărei provocări. Acesta şi-a ajutat soţia, și ea polițist de frontieră, să aducă pe lume cel de-al treilea copil.



Anastasia Levco a intrat în travaliu miercuri la șase dimineața, cu aproape o săptămână înainte de data programată de medici. Femeia a chemat ambulanţa, dar şi-a dat seama că nu mai ajunge la maternitate, aşa că a fost moşită de soţul ei. Anastasia a născut un băiețel perfect sănătos de trei kilograme și cinci sute de grame.



"Nici nu știu când am reușit, că el a plecat repede la baie, și-a spălat mâinile și practic s-au întâmplat niște lucruri foarte repede, nu știu, poate că am avut și cugetul de la Dumnezeu, cam ce am trebui să facem una după alta. S-a născut bebe, mi l-a pus pe burtică și în trei minute a venit și ambulanța", a spus Anastasia Levco, mama nou-născutului.



Soțul Anastasiei spune că în cadrul serviciului a învăţat cum se oferă primul ajutor, doar că nu s-a gândit niciodată că va ajunge să aplice cunoştinţele pentru a-şi ajuta propriul copil să vină pe lume.



"Cum îmi aduceam aminte așa și făceam. Ca un fel de exerciții s-a primit. Trebuie să faci așa, trebuie să faci așa, gata tot normal. Slava, Domnului, că tot normal", a zis Roman Levco, tatăl nou-născutului.



Cert este că Roman a fost o moașă bună. Soţia lui și micuțul au fost internaţi la Spitalul din orașul Ocnița pentru investigații. Ambii se simt bine.



"Perfect sănătoși, eu m-am ridicat la câteva minute după investigații, mă simțeam foarte bine", a declarat Anastasia Levco, mama nou-născutului.



Familia Levco mai are doi băieți, unul de un an și altul, de șapte.