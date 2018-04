Fenomene pe care doar piloții le observă când sunt pe scaunul pasagerilor

Piloții profesioniști și însoțitoarele de zbor au o pregătire temeinică, datorită căreia observă cele mai mici detalii și defecte când sunt pe scaunul pasagerilor.

Iată șase nuanțe pe care pasagerii obișnuiți nu le observă, dar cineva cu pregătire le remarcă imediat, scrie feminis.ro.



1. Gheața



Când este vremea foarte rece, suprafața avioanelor este acoperită cu chimicale speciale care împiedică înghețarea carcasei, iar dacă nu este considerată necesară această substanță nu este pusă, drept urmare există încă șanse destul de mari de formare a unei pojghițe de gheață pe aripi. Piloții se uită mereu la cât de repede se formează gheața pe geamuri când scade puterea motoarelor.



Pilotul și profesoara Tanya Gatlin declară că: "În timpul aterizărilor, puterea motoarelor scade semnificativ și acestea nu mai produc suficientă căldură, deci șansele ca întreg avionul să fie acoperit de gheață sunt foarte mari".



2. Mirosuri suspecte



Un sunet ciudat este cel mai evident semn că ceva nu merge bine, dar zona pasagerilor este bine izolată fonic, așa că piloții sunt, de cele mai multe ori, atenți la miros.



Tom Farrier, fostul director al Safety Air Transport Association spune că el simte destul de des mirosul de combustibil, lichid hidraulic și aer super încins, pentru că acestea sunt cele mai diferite de ceva normal.



3. Unghiul în care intră lumina pe geam



Dacă ai drum în timpul zilei, fii atentă la cum intră lumina în avion. Piloții experimentați știu că orice schimbare a unghiului este primul semn că avionul și-a schimbat traseul. Câteodată, ruta se schimbă în funcție de condițiile meteo sau o defecțiune tehnică, dar pasagerii nu sunt informați despre aceste lucruri. În plus, este ușor de prezis o întârziere dacă te uiți la schimbarea unghiurilor în care pică lumina.



4. Mesajele de întârziere



Mulți pasageri nu știu că dacă zborul lor este întârziat, au dreptul să știe ce se întâmplă și din vina cui este situația. Patrick Smith, autorul cărții Ask The Pilot, spune că poți întreba orice însoțitoare de zbor dacă există vreo problemă când întârzierea este mai mare de 20 minute. Problema nu este niciodată de natură tehnică ci întotdeauna ceva minor, dar dacă vrei o explicație clară tot ceea ce trebuie să faci este să întrebi politicos pe cineva din personal sau un angajat al aeroportului.



5. Unde sunt ieșirile



Cei care zboară mult cu avionul acordă o atenție sporită localizării ieșirilor. Fostul pilot John Chesire, spune că el se uită mereu după ieșiri, cât de departe sunt de locul său și estimează cât i-ar lua să ajungă acolo în cazul unei urgențe. El declară: „Mă gândesc întotdeauna câți pași sunt până acolo și cât mi-ar lua să ies dacă avionul ar fi plin de fum, întunecat sau cu susul în jos, ca să pot ieși la timp.”



6. Anunțurile din timpul zborului



Piloții profesioniști acordă mare atenție anunțurilor chiar și când nu sunt la muncă. De exemplu, dacă cel care pilotează cheamă un însoțitor de zbor în cabină, acesta este aproape mereu un semn rău, însă uneori se poate doar ca pilotul sau copilotul să vrea ceva de băut.