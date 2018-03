FENOMENE DE IARNĂ EXTREMĂ în luna Martie. Cum s-a circulat în Chişinău pe ninsoare abundentă (FOTOREPORT)

Ninsorile au pus stăpânire pe Republica Moldova. Stratul de zăpadă în unele regiuni ale țării a ajuns la 15 centimentri.

Drumarii spun că fac tot posibilul ca toate şoselele să fie practicabile. Pe şosele sunt antrenate 250 de autospeciale.

Majoritatea drumurilor din Capitală au fost acoperite de un strat gros de polei, aşa că circulaţia rutieră se desfăşoară în condiţii de iarnă.

Muncitorii de la Exdrupo au lucrat la capacitate maximă pentru a reuşi să împrăştie antiderapant pe toate străzile.

Chiar şi intervenţia drumarilor a fost dificilă pe anumite porţiuni.



Şi trotuarele erau impracticabile la primele ore ale dimineţii.

La sediul IGSU a avut loc o ședință a comisiei pentru situații excepționale prezidată de premierul Pavel Filip:

"Au fost înștiințate autoritățile publice centrale în paralel cu activitățile de informare în cazuri de urgență, am întreprins un șir de măsuri de intervenții. De la orele 7:00 pâna la 7:30 am primit informații de la fiecare șef din teritoriu. Ninsori de până la 15 centimetri au fost înregistrate în nordul țării. Se circulă cu dificultate. Deconectări de la lumină, la orele 7:00, 5 localități din 3 raioane au rămas fără energie electrică, toate deservite de Gaz-Natural Fenosa. La moment se prelungește monitorizarea situației. Apeluri de la sevciile medicale nu am avut. Suntem gata de a acorda ajutorul necesar", a spus şeful Serviciului Situaţiilor Excepţionale, Mihail Harabagiu.