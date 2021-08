Fenomen spectaculos în Ucraina. Un nor uriaş a acoperit orașul Lvov, iar imaginile au devenit foarte populare pe internet.



Potrivit meteorologilor, fenomenul, cunoscut sub numele de nor arcus, este însoţit de vânturi puternice, descărcări electrice şi precipitaţii abundente.

Norul se formează în urma acţiunii curenţilor de aer ascendenți foarte puternici. Furtuna care a străbătut oraşul Lvov a doborât zeci de copaci, iar unele zone au rămas fără electricitate.