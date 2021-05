Fenomen rar: O eclipsă totală de lună și „Superluna Sângerie” au loc în acelaşi timp. Unde pot fi urmărite

Prima eclipsă totală de lună din ultimii doi ani și unica din 2021 an va avea loc miercuri, 26 mai, odată cu "Superluna Sângerie", momentul din an în care luna se va afla la cea mai mică distanță față de Terra, relatează The Guardian, citat de libertatea.ro.

Fenomenul cosmic va putea fi văzut cel mai bine din Hawaii, apoi din California, Noua Zeelandă și Australia, însă, nu va putea fi vizibil și de la noi din țară, pentru că va avea loc la prânz, în jurul orei 14:00, ora Republicii Moldova.

Cei care nu sunt în zonele în care eclipsa va fi observabilă vor avea la dispoziție live-streamuri online.

„Superluna Sângerie” va fi bine-vizibilă din Pacific, precum și din jumătatea de vest a Americii de Nord, partea de jos a Americii de Sud și din Asia de Est. Eclipsa totală va dura aproximativ 15 minute pe măsură ce Pământul va trece direct între lună și soare.

Întregul spectacol cosmic va dura cinci ore, deoarece umbra Pământului acoperă treptat luna. Când luna va intra în conul de umbră al Pământului, va căpăta culoarea roşiatică-portocalie. Spre deosebire de eclipsa de Soare, oamenii pot privi fără probleme, cu echiul liber, eclipsa de lună.

Următoarea eclipsă totală de lună va fi tot în luna mai, dar în 2022. Ultima a fost ianuarie 2019.