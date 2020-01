Fenomen neobişnuit în toiul iernii! Aproximativ 500 de lebede pot fi admirate pe râul Nistru, la Soroca (FOTO/VIDEO)

Privelişte de poveste în apropiere de Soroca. Aproximativ 500 de lebede şi-au găsit loc de iernat pe apele râului Nistru. Specialiştii spun că de vină ar fi schimbările climatice din ultimii ani, care aduc cu ele ierni mai blânde. Astfel, păsările nu pleacă să ierneze în alte ţări cu temperaturi mai calde.

"Nu este primul an, avem câţiva ani când ele se opresc aici şi nu vor să se ducă mai departe. Ornitologii spun de schimbările climatice, Nistrul acum nu mai îngheaţă şi ele găsesc hrana şi linişte aici, fiind un râu de hotar. Ele găsesc suficientă mâncare, pentru ele, apa este destul de caldă la moment", a afirmat preşedintele AO Eco-Sor, Valentina Jamba.

Atunci când apa din Nistru începe să îngheţe, lebele se apropie de malurile râului. Specialiştii spun că în dorinţa de a ajuta animalele să treacă peste iarnă, oamenii ar putea să le facă mai rău. De aceea, trebuie să fie atenţi la hrana pe care o dau păsărilor sălbatice.

"Nu mănâncă tot ceea ce noi dăm la gâştele noastre sau la raţe, sau la păsările noastre domestice. Chiar şi dacă trebuiesc hrănite, trebuie hrănite cu ceva uscături, pâine uscată, ceva din acele mâncăruri care sunt cât de cât naturale şi cât mai uscate", a menţionat preşedintele AO Eco-Sor, Valentina Jamba.

Priveliştea, parcă ruptă din poveste, fură privirile atât ale localnicilor, cât şi ale oaspeţilor de peste hotare.

"Extraordinar de bine, o natură fascinantă. Eu sunt din Soroca, deja de mai mulţi ani vin şi rămân impresionat de fiecare dată cât de frumos este. Lebedele sălbatice vin lângă oameni. Îi hrăneşti uneori din mână şi etse ceva frumos".

"Lebedele sunt foarte frumoase. În Carolina de Sud, unde locuiesc eu, nu sunt lebede. Este ceva unic, am rămas impresionată când am văzut asta".

"Am observat la intrarea în oraş două lebede şi am intrat să vedem, poate ni se părea. Şi când am văzut că şi acolo sunt, aşa o linişte şi pace. Este foarte frumos la noi pe malul Nistrului în Soroca".

Potrivit specialiştilor, lebedele stau pe apele râului Nistru până în luna martie, după care îşi iau zborul spre cuiburi, unde depun ouă.