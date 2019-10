Fenomen neobișnuit în Marea Britanie! Agenția de Mediu anunță stare de alertă din cauza poluării

Agenția de mediu învestighează acum fenomentul neobișnuit care a avut loc în mai multe sate din Cornwall, Marea Britanie. Marea a devenit portocalie de-a lungul mai multor puncte ale coastei de sud a Angliei, se pare că unii înotători au ieșit din apă cu o erupție pe piele.

”Aveți grijă nu mergeți să înotați pentru că apa este contaminată. Am fost să înotăm și când am văzut ce se întâmplă am ieșit toți repede din apă”, este unul dintre mesaje.

Agenția de mediu a declarat că a prelevat probe pentru a descoperi despre ce este vorba. ”Știm despre sesizările referitoare la culoarea mării. Vom investiga și vom lua mostre”, scrie a1.ro