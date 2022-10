Fenomen astronomic rar. O eclipsă parţială de soare, urmărită și din Republica Moldova

Fenomen astronomic rar. O eclipsă parţială de soare a putut fi observată marți, la Chişinău. Luna a început să acopere Soarele puţin după ora 12:00, iar punctul maxim al eclipsei pe teritoriul ţării noastre a fost atins aproximativ în jurul orei 15:00.

Fenomenul a fost monitorizat şi de la Observatorul Astronomic din cadrul Universităţii Tehnice. Potrivit specialiştilor de aici, Luna a acoperit Soarele în proporţie de 45 la sută.



"Cel mai simplă metoda de vedea eclipsa de soare este sa luati o bucata de sticla, sa o afumați la para unui foc, dar cel mai bine ar fi să aveţi o lumânare, iar ulterior puteți privi la soare prin ea.



Observatorul Astronomic din cadrul UTM monitorizează fenomene astronomice din anul 2017. Acum, a fost prima dată când cu ajutorul unui telescop a putut fi văzută eclipsa de soare.



"Eclipsa are loc minim de două ori pe an, doar că în locuri diferite ale pământului. În unul şi acelaşi loc poate să se vadă o dată în 10 ani sau chiar şi mai rar ", a spus VITALIE CHISTOL, şeful Observatorului Astronomic UTM.



Fenomenul rar i-a atras pe curioşi şi pe cei pasionaţi de astronomie. Mai mulţi tineri, studenţi ai Universităţii Tehnice din Moldova, dar şi trecători s-au apropiat de telescop pentru a vedea fenomenul rar.



"Am ştiut cu câteva zile înainte că va avea loc acest fenomen avem fizica unde studiem aceste detalii, cum se produce eclipsa, cauzele, noi când creăm roboţii, cu unele detalii ne ajută acest telescop. E ceva nou, ceva minunat care se întâmplă o dată la mulţi ani."



"Văd pentru prima dată. Este ceva interesant şi neobişnuit, cu ochiul liber nu se vede, dar în telescop se vede foarte fain. Mereu am vrut să văd cum este asta în telescop, acum am avut ocazia."