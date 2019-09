Feminitate şi senzualitate la Pakistan. Noile tendinţe pentru mirese, prezentate în cadrul "Loreal Bridal Week"

Prezentare de modă impresionantă în Pakistan. Viitoarele mirese s-au adunat în oraşul Lahore, acolo unde s-a organizat un eveniment dedicat celor care sunt în febra pregătirilor de nuntă. Rochiile sclipicioase cu imprimeuri florale şi cu paiete au fost în centrul atenţiei publicului.

Spre deosebire de colecţia de anul trecut, ţinutele din noul sezon au scos în evidenţă feminitatea şi senzualitatea. Dacă în 2018 designerii au propus rochii în nuanţe tari precum roşu, în acest an au folosit mai mult auriu.

"Întreaga colecţie prezentată astăzi mi-a plăcut enorm. Are ceva special şi consider că ţinutele prezentate conţin acea doză de glam pe care ne-o dorim s-o vedem la o mireasă pakistaneză", a spus fashion jurnalistul, Jabeen Kasur.

Experţii susţin că industria modei avansează într-un ritm alert, iar evenimentul numit "Loreal Bridal Week" reprezintă o bună platformă de promovare.

"Există foarte multe talente în Pakistan şi au nevoie să se promoveze, inclusiv pe platforme ca acestea pentru a fi cunoscuţi. Prin urmare, acest eveniment e o bună oportunitate", a menţionat fashion designerul, Kamiar Rokni.

Evenimentul dedicat mireselor din Pakistan va dura trei zile.