În timp ce bărbaţii sunt în goană după cadouri, femeile sunt în febra pregătirilor pentru a arăta cât mai bine în ziua de 8 martie.

Saloanele de înfrumuseţare din Capitală sunt astăzi arhipline. Clientele spun că au făcut programări cu câteva săptămâni în urmă, pentru a-şi face coafura sau manichiura. Unele femei au fost însă surprinse de cei dragi cu un voucher la un salon de înfrumuseţare.



"În acest voucher cei doi copii mi-au pus toate procedurile vopsirea părului, aranjarea, unghii, manichiură, pedichiură, sprincene. În această zi cei apropiaţi, cei care iubesc mamele, femeile se străduie să accentueze frumuseţea."



"Am decis să vin să mă îngrijesc un pic, iar la fel am cumpărat şi un voucher pentru mama pentru că mîine este opt martie."



"Vreau să mă alint şi eu cumva, personal să-mi fac un cadou. Am venit să fac o pregătire de opt martie, să mă fac frumoasă."



"Toate femeile sunt în plină pregătire pentru ziua de mâine. Salonaele de înfrumuseţare sunt acum arhipline, pentru că fiecare femeie vrea să-şi accentueze frumuseţea şi feminitatea care o deţine", a spus Adriana Luci, administratoarea unui salon de înfrumuseţare.



Cel mai mic preţ pentru manichiură este de 200 de lei, iar pentru vopsirea părului doamnele trebuie să scoată din buzunare 1.500 de lei.