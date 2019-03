Femeile din Berlin vor primi reduceri pentru mijloacele de transport public. Care este motivul

Femeile din Berlin vor primi reduceri pentru mijloacele de transport public pentru a evidenția diferențele de remunerare între femei și bărbați. Ele urmează să primească o reducere de 21% pentru transportul public în oraș pentru a crește gradul de conștientizare a diferenței de remunerare între femei și bărbați în Germania.

Reducerea, care va fi adoptată azi, 18 martie, a fost gândită de operatorul de transport public Berlin Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Reducerea va fi pusă în aplicare în Ziua egalității salariale din Germania, un eveniment organizat la date diferite în întreaga lume.

Ziua egalității salariale atrage atenția despre cât de mult trebuie să lucreze femeile pentru a câștiga aceeași sumă de bani ca bărbații în 2018. Sub sloganul “Mind the Pay Gap”, femeile din Berlin vor putea să cumpere un Frauenticket în cursul zilei, adică un “bilet pentru femei”. Biletul redus va oferi acces la metroul din Berlin, autobuze și tramvaie. Frauenticket, o călătorie de două zile pentru cele două zone centrale ale orașului, va fi disponibil pentru 5,50 de euro, în scădere față de cei 7,00 de euro – cât costă un bilet normal.

Pe bilet, BVG prezintă modul în care diferența de remunerare între femei și bărbați din Germania – care este de 21% – cea mai mare din Europa. “Acest procent de 21% acoperă cele aproximativ 77 de zile calendaristice an în plus pe an pe care le lucrează o femeie în plus – pentru că o femeie trebuie să lucreze 442 de zile pentru a câștiga la fel de mult ca un bărbat în 365 de zile”, explică operatorul de transport public. BVG spune că “susține în mod public” ca femeilor să li se acorde aceleași oportunități ca și bărbaților. Compania explică, de asemenea, că “scopul” principal este cel de a scăpa de stereotipurile de gen care continuă să aibă un impact negativ și asupra profesiilor din cadrul industriei de transport public. “Nu intenționăm ca oamenii să se simtă discriminați de acțiune”, spune BVG în anunț. “Pe de altă parte, cine își cere scuze femeilor care câștigă în medie cu 21% mai puțin?” adaugă compania.