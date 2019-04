Femeie ucisă în Irlanda de Nord. Poliția suspectează un „incident terorist”(VIDEO)

O femeie de 29 de ani a fost ucisă în cursul nopţii de joi spre vineri într-un schimb de focuri la Londonderry, în Irlanda de Nord, un deces care este considerat „incident terorist” de poliţia nord-irlandeză, relatează AFP, preluată digi24.ro.

„Din nefericire, pot confirm că după schimburi de focuri în această noapte la Creggan (un cartier situat în nordul Londonderry), o femeie de 29 de ani a fost ucisă”, a anunţat pe Twitter comisarul-şef adjunct al poliţiei nord-irlandeze, Mark Hamilton. „Tratăm acest eveniment ca fiind un incident terorist, a fost deschisă o anchetă pentru crimă”, a adăugat el.



Potrivit imaginilor redistribuite pe Twitter de o jurnalistă a cotidianului Belfast Telegraph, poliţia nord-irlandeză a fost ţinta unui atac cu pietre şi cocteiluri Molotov în cursul unei operaţiuni de securitate în cartier.

Second vehicle hilackef and burned here in Fanad Drive in Creggan. Rioting is continuing #Derry pic.twitter.com/mMSq7iULzJ