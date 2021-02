Femeia din Hânceşti care şi-a abandonat bebeluşul în scara unui bloc din Chişinău va fi supusă unei expertize psihologice

"Acum sunt efectuate măsuri de urmărire penală. În funcţie de ce va arăta expertiza, vom vedea şi care vor pe mai departe acţiunile de urmărire penală. În prezent ea se află cu ambii copii, mai are un copil de 1 an şi jumătate, sunt într-un centru maternal din Hânceşti", a menţionat Felicia Mîţu, procurorul de caz."Riscă sau amendă, muncă neremunerată în folosul comunităţii or chiar închisoare de până la doi ani", a spus Felicia Mîţu, procurorul de caz.Bebelușul a fost abandonat în data de 6 februarie, în scara unui bloc de locuit de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt din Chişinău. Omenii legii au stabilit că mama copilului este o tânără de 20 de ani din Hânceşti, care mai avea acasă un copil.