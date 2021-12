Femeia cu cinci copii, condamnată pentru escrocherie şi grațiată de preşedinte, se bucură că a revenit acasă. Ce spune Natalia Ursachi despre calvarul detenţiei

Femeia cu cinci copii, condamnată pentru escrocherie şi grațiată de preşedintele Maia Sandu, se bucură că a revenit acasă. Natalia Ursachi spune că întâlnirea cu copiii, pe care nu i-a văzut un an și jumătate, a fost extrem de emoţionantă



''-Mama!

- Doamne, Doamne!''



Femeia povesteşte că perioada detenţiei a fost un calvar.



''Ca să înţelegeţi, în penitenciarul numărul 7 Rusca, acolo nu sunt comodităţi, nu este eliberare înainte de termen. Se stinge lumina şi poţi să nu faci baie câte o săptămână, două. Acolo atât de multe fete se roagă să intre cineva din televiziune, să poată spune.'', a declarat Natalia Ursachi, fostă condamnată.



Cu toate acestea, Natalia a lucrat în calitate de croitoreasă pentru un salariu de o mie de lei şi vrea să reîntoarcă datoria de 11 mii de euro pentru care a fost condamnată. Mai mult, ea planifică să plece peste hotare pentru a le asigura copiilor un trai mai bun.



''Eu am toată intenţia, până la ultimul ban eu îl voi întoarce. Vreau să plec peste hotare, să ies din toată situaţia asta, datoria să o întorc. Să întreţin copiii, să-i învăţ, el la anul e la şcoală.'', a declarat Natalia Ursachi, fostă condamnată.



Președintele Comisiei de grațiere de pe lângă Președinție, Ion Guzun, care anterior a declarat că Natalia Ursachi nu putea fi grațiată pentru că nu a întors banii victimei şi nici nu-şi recunoaşte vina, a refuzat să ne ofere un comentariu.



Însă avocatul femeii ne-a spus că Ion Guzun nu ar fi examinat cazul corect.



''Pentru mine este clară reacţia lui, nu am înţeles de ce nu a fost apt să-şi recunoască eroarea pe care a comis-o pentru că toţi suntem oameni şi greşim. Orice avocat este pasibil de a greşi.'', a declarat Iulian Rusanovschi, avocat.



Potrivit lui Rusanovschi, Natalia Ursachi se va adresa la CEDO pentru că ar fi fost condamnată pe nedrept.



''Vrem să atacăm Republica Moldova la CEDO fiindcă dacă ar fi pus legea în capul mesei, în temeiul articolului 96, Natalia trebuia să se întoarcă la copiii ei până aceştia împlineau vârsta de opt ani.'', a declarat Iulian Rusanovschi, avocat.



Cazul Nataliei Ursachi a apărut în presă acum un an. În 2015, femeia a împrumutat de la un bărbat 2500 de euro, iar ulterior i-a cumpărat maşina pentru a presta servicii de taxi. Însă, ulterior, nu i-a mai întors datoriile. Valoarea totală a pagubei a fost estimată la peste 11 mii de euro. Judecătoria din Drochia a condamnat-o la opt ani de închisoare, însă Curtea de Apel Bălţi i-a redus sentinţa la şase ani.

Natalia Ursachi a fost grațiată de preşedintele ţării în 14 decembrie, după ce a stat un an şi şase luni în Penitenciarul de la Rusca.