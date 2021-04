Femeia cu cele mai lungi unghii din lume le-a tăiat cu polizorul (VIDEO)

Ayanna Williams din Houston, SUA, a intrat în Cartea Recordurilor pentru cele mai lungi unghii din lume în 2017, când au măsurat aproape șase metri lungime, relatează CNN. Femeia nu-și mai tăiase unghiile de la începutul anilor ’90.

Pentru a-și face manichiura, Ayanna trebuia să se înarmeze cu multă răbdare. Operațiunea dura 20 de ore și îi trebuia mai mult de două sticle de ojă.

Înainte de a le tăia, în weekend, la un cabinet de dermatologie din Fort Wort, Texas, unghiile americancei măsurau 7,3 metri lungime și 18 milimetri grosime.

Nu a fost foarte simplu, unghiile-record i-au fost tăiate cu un polizor.

„Cu sau fără unghiile mele, voi fi în continuare regina. Nu mă fac unghiile pe mine, eu îmi fac unghiile!”, a declarat Williams, potrivit Guinness.

Williams a precizat că intenționează să-și lase unghiile să crească aproximativ 15 centimetri, potrivit Ripley Believe It or Not!, care va afișa unghiile tăiate la muzeul plin de povești incredibile, dar adevărate, din Orlando, Florida.

Până acum, Williams nu a putut să facă unele activități casnice, precum spălarea vaselor sau așezarea cearșafurilor pe un pat.

Recordul mondial din toate timpurile pentru cele mai lungi unghii îi aparține în continuare lui Lee Redmond, care le-a lăsat să crească din 1979 și au 8,5 metri. Redmond și-a pierdut unghiile într-un accident de mașină în 2009, potrivit Guinness World Records.