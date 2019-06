Femeia care îl acuza pe Cristiano Ronaldo că ar fi violat-o şi-a retras plângerea

Katheryn Mayorga, femeia care a deschis un proces în 27 septembrie 2018, în care îl acuza pe fotbalistul Cristiano Ronaldo că ar fi violat-o, şi-a retras plângerea făcută împotriva portughezului.

Notificarea de retragere a plângerii a fost depusă luna trecută la un tribunal din Nevada, însă Mayorga nu a specificat dacă a ajuns la un acord cu Ronaldo privind acest caz.

Procesul în care Mayorga îl acuza pe Ronaldo de viol fusese redeschis de autorităţile din Las Vegas (SUA), iar fapta s-ar fi petrecut pe 13 iunie 2009, într-un hotel. În plângerea pe care a depus-o a doua zi, Mayorga a refuzat să ofere numele atacatorului, pe care l-a descris drept „un celebru jucător de fotbal”. Pentru că plângerea nu a conţinut nici numele jucătorului, nici descrierea lui, nici locul unde s-ar fi petrecut violul, poliţiştii americani au închis ancheta, una pe care au anunţat că o vor redeschide la nouă ani şi jumătate distanţă.



În 27 septembrie, Mayorga a explicat că i-a fost teamă să nu fie umilită public şi să suporte eventuala răzbunare a superstarului portughez, lucru consemnat la un tribunal din Las Vegas.

În luna martie a acestui an, The New York Times a scris că Juventus, clubul la care este legitimat Cristiano Ronaldo, nu va participa la turneul amical International Champions Cup, din această vară, pentru a evita ca Ronaldo să fie reţinut de autorităţi în cadrul investigaţiei în care este acuzat de viol, scrie digi24.ro