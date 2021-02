Femeia care acum doi ani şi-ar fi îndemnat fiul să se sinucidă a fost scoasă de sub urmărire penală

Femeia care acum doi ani şi-ar fi îndemnat fiul de trei ani să se sinucidă a fost scoasă de sub urmărire penală. Decizia a fost luată de procurorul de caz din Rezina.



"Procedura penală a scoate de sub urmărirea penală. Articolul 201 l-au anulat", a declarat tatăl minorului.



Contactat de postul nostru de televiziune, procurorul de caz, Ghenadie Zgardan, ne-a spus că nu a găsit dovezi privind violenţa în familie. Tatăl spune că în doi ani, dosarul în care cere decăderea din drepturile părinteşti a fostei soţii a bătut pasul pe loc.



"În atâta timp nu a fost nicio şedinţă de judecată, ba video audio nu lucrează, ba judecătorul e în deplasare, ba avocatul bolnav, ba fosta soţie e bolnavă şi tot aşa se amână", spune tatăl minorului.



Asistenta superioară din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială Rezina ne-a declarat că fosta asistentă a stabilit că nu există niciun motiv pentru decăderea femeii din drepturi. Tatăl copilului se teme că într-un final, aceasta va lua copilul la ea acasă.



"Cu timpul va da în judecată şi va lua copilul înapoi", susţine tatăl minorului.



Bărbatul susţine că fosta soţie nu are nici măcar interdicţie de a se apropia de copil: "Sub supravegherea mea a fost de două ori şi l-a văzut."



Acesta mai susţine că femeia consumă alcool destul de des şi ar avea probleme psihice.