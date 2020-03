Femeia care a decedat din cauza coronavirusului va fi înmormântată fără participarea rudelor

Femeia din satul Bălceana, care a decedat ieri din cauza noului tip de coronavirus va fi înmormântată fără participarea rudelor. Soţul acesteia este internat în spital, fiind infectat tot cu COVID - 19, iar fiica femeii este plecată în Italia.



Solicitat telefonic, soţul femeii ne-a spus că aceasta a revenit din Italia pentru a face parastasul fiului, care a decedat cu trei ani în urmă. Ea nu a reuşit să facă acest lucru, deoarece s-a infectat şi a murit. Bărbatul ne-a mai spus că autorităţile publice vor aduce sicriul femeii până în localitatea.



"Au cumpărat sicriul, tot ce trebuieşte şi au vorbit să vină părintele să citească acolo la mormânt".



Bărbatul ne-a mai spus că soţia sa s-a as apelat de mai multe la medici, însă rezultatul primului test la coronavirus a fost negativ, aşa că femeia s-a întors acasă.



"Marţi am dus-o eu la spital că a chemat-o medicul de familie. Acolo, nu aveau nici cameră unde să o izoleze şi am stat afară, până a venit salvarea. De aici, de la Cărpineni au dus-o direct la Toma Ciorbă. După asta a venit înapoi, m-a sunat şi am întâmpinat-o la trasă şi am luat-o. Seara, noaptea, iar s-a simţit rău, avea tuse seacă. Am mai chemat o dată ambulanţa, au adus-o iar la Hînceşti, de la Hînceşti la Chişinău."



Nici rudele femeii nu vor fi admise la cimitir. Autorităţile spun că oamenii nu trebuie să atingă corpul femeii decedate.

"Recomandări ţin de prelucrarea cadavrului, lucru nemijlocit în instituţia medico-sanitară or serviciul de funerare, ulterior înmomântarea se efectuează în mod obişnuit, dar cu excluderea contactului nemijlocit cu decedatul, adică nu se recomandă ca rudele să atingă decedatul. Cadavrul nu prezintă pericol epidemiologic dacă este prelucrat corespunzător de serviciile de profil".



Amintim că femeia răpusă de COVID 19 a fost internată la Spitalul clinic de boli infecţioase "Toma Ciorbă" în data de 13 martie. În noaptea de 17 martie, aceasta s-a stins din viaţă. Starea ei s-a agravat din cauza afecţiunilor cronice de care suferea.

Am încercat să discutăm cu primarul din Bălceana, însă acesta nu a fost de găsit la telefon. Totuşi, într-o postare pe Facebook, acesta a transmis condoleanţe familiei.