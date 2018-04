Femei, onoare şi păcat. Și-a înșelat logodnica cu o prostituată. Ce a aflat ulterior

Un bărbat a apelat la un specialist, pentru că și-a înșelat logodnica cu o prostituată, înainte de căsătorie. El este acum disperat ca viitoarea lui soție să nu afle vestea.

Bărbatul și-a început povestea.

"Sunt logodit cu o femeie minunată de 23 de ani și eu am 28 de ani. Am știut că ea va fi aleasa din momentul în care am întâlnit-o și mă simt extrem de norocos, scrie realitatea.net.

Cel mai mare regret pe care l-am avut a fost că nu am putut avea parte de sex înainte de căsătorie, din cauza credinței ei.

Ea crede că este greșit să ai relații intime până când te căsătorești în fața lui Dumnezeu.

Am avut contact fizic, însă nu e ceea ce eu îmi doream. Extrem de frustrat că nu pot să am parte de relații intime, am apelat la serviciile unei prostituate.

Ne-am văzut de trei ori, dar am decis să întrerup orice contact cu ea. Dacă logodnica mea va afla acest lucru, cu siguranță că mă va părăsi."

Specialistul l-a sfătuit că ar trebui să vorbească cu logodnica lui și să îi spună cât de mult o iubește, și mai mult să îi explice că este important să aibă și contact fizic cu ea.

Cu siguranță că educația ei sexuală este slabă. Ar trebui să ia în calcul că dacă așteaptă noaptea nunții ar putea avea ceva dezamăgiri, mai ales că vine după o perioadă de stres, pregătiri și nopți nedormite.

Dacă ea va refuza, poate ar fi mai bine să te auto-satisfaci.