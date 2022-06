Femei, lipsite de posibilitatea de a deveni mame. Legea din Moldova interzice transportarea embrionilor înghețați

Odată cu începerea războiului din Ucraina, autorităţile anunţă că înregistrează tot mai multe refugiate care solicită transportarea embrionilor din Kiev la Chişinău, pentru a-şi continua procesul de fertilizare.

Deocamdată, în ţara noastă transportarea embrionilor îngheţaţi din alte ţări se consideră, conform legii, trafic de fiinţe umane. Şi asta pentru că legea sănătăţii reproducerii nu a fost modificată de peste un deceniu, chiar dacă medicina evoluează galopant. Astfel, solicitările refugiatelor au scos în evidenţă un stat care nu respectă dreptul cetăţenilor de a deveni părinţi.



Tatiana, în vârstă de 32 de ani, este originară din Federaţia Rusă, însă Republica Moldova i-a devenit a doua casă, după ce acum un an s-a căsătorit cu un moldovean. Atunci, cuplul şi-a dorit un copil, însă a aflat că pentru asta este necesară fertilizarea invitro. Aşa că pentru această procedură a ales o clinică din Moscova, unde şi-a îngheţat embrionii. Însă, odată cu războiul din Ucraina, sarcina a devenit un scop complicat de realizat.



"După introducerea embrionului este de dorit să fie câteva zile de linişte, dar acum zboruri directe nu sunt, respectiv zborul este prin Istanbul, sunt 10 ore de zbor, două aterizări, două decolări, ceea ce înseamnă schimbare bruscă a tensiunii. De aceea dorim să aducem embrionii aici, tot aici avem doctorul nostru şi acasă este mai confortabil."



Femeia spune că nu vrea să-şi lase embrionii în Moscova, dar nici să-i aducă la Chişinău nu poate, din cauza legislaţiei. Ba mai mult, femeia se plânge că, din cauza problemelor de sănătate, nu mai poate face metoda de stimulare .



"Nu vreau să repet această stimulare, mai ales că deţinem o mulţime de embrioni sănătoşi. Cantitatea noastră de embrioni obţinuţi este un caz defapt rar, 14 embrioni am avut. Dar să-i laşi acolo cum poţi? Teoretic sunt copii vii, ai mei. Noi ne dorim ca aceşti copii să apară cât mai rapid, ştim că organismul uman, în special cel feminin, are resurse limitate cu timpul şi nu dorim să pierdem timpul aşteptând."



În aceeaşi situaţie se află toţi moldovenii care decid să revină acasă, însă embrionii acestora sunt îngheţaţi în altă ţară. Iar continuarea fertilizării invitro costă mult mai mult.



"Sunt cheltuieli de transport, de cazare, în plus la noi preţurile sunt cele mai joase din Europa.", a spus Veaceslav Moșin, profesor Universitar, doctor habilitat în știinte medicale.



Doctorii susţin că au multe cazuri în care femeile, care au învins cancerul, îşi doresc un copil, însă pentru asta au nevoie de donaţii de ovule, pe care le pot lua de la o bancă de biomateriale, însă nu le pot primi din cauza legii care interzice importul lor.



"Pacienţii ar vrea să aibă copii şi având trauma această psihologică legată de oncologie ar fi benefic să aibă şi un copil, aceasta prelungeşte speranţa de viaţa, chiar dorinţa de a trăi şi multe alte lucruri psihoemoţionale.", a explicat Veaceslav Moșin, profesor Universitar, doctor habilitat în știinte medicale



Agenţia de Transplant anunţă că a lucrat şapte luni la proiectul de lege care va permite într-un final transferul de embrioni, ovule şi spermatozoizi din alte ţări în Republica Moldova, şi astfel ne vom alinia standardului european. Modificările au fost transmise Parlamentului spre votare, simbolic, în data de 1 iunie, de Ziua Copiilor.



"S-a agravat în perioada de război, când este mai complicat cu traversarea frontierie şi lumea este îngrijorată la securitatea fizică din cauza acestor operaţiuni militare din statul vecin şi toţi cei care plecau fie la Moscova fie la Kiev, lucrurile acum s-au complicat, zboruri directe nu mai avem să te duci acum în Kiev nu cred că te poţi aventura, cred că aş face infarct.", a menționat Vladimir Bolocan, director Agenţia de Transplant.



Specialiştii vor să mai propună o modificare la legea sănătăţii reproducerii, şi anume mecanisme legale de contractare a mamei surogat. În ţara noastră, aproape 25% din cupluri se confruntă cu imposibilitatea de a concepe copii.