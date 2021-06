Femei îndrăgostite de fotbal. Tot mai multe reprezentante ale sexului frumos vin la Orăşelul fotbalistic pentru a urmări meciurile

Orăşelul fotbalistic devine tot mai atractiv pentru reprezentantele sexului frumos. Organizatorii afirmă că, în ultima perioadă, tot mai multe femei vin să urmărească meciurile din cadrul Campionatului European de fotbal. Ele, la rândul lor, spun că locul este unul perfect pentru a simţi atmosfera, iar faptul că sportul rege îi reprezintă mai mult pe bărbaţi este doar un stereotip învechit.

La unul dintre meciuri am surprins în orăşelul fotbalistic zeci de femei. Unele au venit împreună cu familia sau prietenii să privească partida. Acestea ne-au povestit entuziasmate că locul este unul extraordinar şi atmosfera le-a cucerit. Fotbalul a atras-o și pe o bunică. Aceasta a venit cu nepoţii săi.

"E o adrenalină, e ceva interesant. Nouă, femeilor, ne-ar trebui şi nouă jocuri de acestea mai extremale."

Printre femeile prezente în orăşelul fotbalistic erau şi adevărate fane al sportului rege.

"Da noi ne uităm la fotbal demult şi consider cumva că fotbalul este doar pentru bărbaţi este complet eronată şi sincer mă simt minunat aici. În această seară ţinem cu Franţa."

Altele însă, au venit doar pentru a savura din atmosferă, gălăgie şi adrenalină, întrucât termenii de offside, careu sau penalty nu le sunt prea bine cunoscuţi.

"Am venit să petrec timpul cu prietenii pentru că am fost chemată. Sincer nu înţeleg nimic în fotbal dar am spus că o să fie o seară plăcută cu prietenii şi nu vreau să ratez şansa."

EURO 2020 va dura până în data de 11 iulie, iar toate meciurile din cadrul competiţiei vor putea fi văzute, în direct, la PRIME și CANAL 5, unde sunt comentate în limba română, dar și la CANAL 3, unde sunt comentate în rusă.