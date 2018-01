FELICITĂRI DE REVELION. Liderii din întreaga lume şi-au felicitat popoarele lor cu intrarea în 2018

Liderii din întreaga lume şi-au felicitat popoarele cu ocazia venirii noului an. Ei și-au exprimat speranţa că 2018 va fi mai bun şi au promis că vor face tot ce pot pentru a păstra pacea pe Pământ.

Cancelarul de la Berlin, Angela Merkel, a menţionat că va lupta pentru a salva Uniunea Europeană.



"Viitorul Germaniei este legat de cel al Europei. Cele 27 de țări din UE trebuie să fie unite într-o comunitate acum mai mult ca niciodată. Acest lucru se va dovedi crucial în următorii ani", a declarat Angela Merkel, cancelarul Germaniei .



Iar premierul britanic, Theresa May, a declarat că 2018 va fi un an de încredere şi mândrie pentru Marea Britanie, care se confruntă cu provocările negocierilor pentru Brexit.



"E un an în care trebuie să continuăm progresele în direcţia unui acord de succes privind Brexit, către o economie potrivită pentru viitor şi o societate mai puternică şi echitabilă pentru toată lumea", a spus Theresa May,premierul Marii Britanii.



Discursul secretarului general al ONU, Antonio Guterres, nu a fost însă la fel de optimist. El a avertizat lumea întreagă că pacea poate fi păstrată doar dacă toți se vor uni în jurul obiectivelor comune.



"În această zi, nu lansez un apel, ci o alertă, un cod roșu de alertă pentru lumea noastră. Conflictele s-au agravat și noi pericole au apărut. Neliniștea privind armamentul nuclear a ajuns la cel mai înalt nivel de după Războiul Rece", a zis Antonio Guterres, secretarul general al ONU.



Şi preşedintele american, Donald Trump, a avut un mesaj de Noul An. El a organizat o petrecere de Revelion în clubul de golf pe care îl deţine în Florida şi unde se află în vacanţă de mai bine de o săptămână.



"La mulţi ani tuturor. Cred că o să intraţi să faceţi poze celor care participă la petrecere. Nişte oameni extraordinari. O să avem un an minunat. Un 2018 fantastic!", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.



Liderul de la Casa Albă a fost, ca de obicei, prezent şi pe Twitter, unde a scris un mesaj de felicitare prietenilor şi dușmanilor...