Felicitări de REVELION din partea fotbaliștilor moldoveni

Sărbătorile de iarnă sunt un prilej bun de a petrece timpul alături de familie și persoanele dragi.

Fotbaliștii moldoveni care joacă în Divizia Națională și peste hotarele țării au venit cu felicitări și urări de Revelion.



"Vă doresc la toți sărbători fericite, vă doresc pace în suflet, pace în casă. Tuturor fotbaliștilor le doresc o carieră de succes și principalul fără accidentări", a spus atacantul FC Sheriff, Vitalie Damașcan.



"Vreau să vă doresc în noul an care vine mereu să fiți pozitivi, ca toate ce v-ați pus în plan să se împlinească. Să iubiți fotbalul și el o să vă răspundă cu aceeași monedă", a spus mijlocașul FK Atlantas, David Andronic.



"Vreau să doresc la suporteri un an nou cât mai frumos. Sănătate în toate casele, familiile și la mulți ani, să avem un an frumos", a spus fotbalistul FC Sibir, Eugen Cebotaru.



Noua ediție a Campionatului Moldovei de fotbal va începe în luna martie.