Felicitare inedită cu ocazia hramului Capitalei din partea ambasadorului Marii Britanii în Republica Moldova (VIDEO)

"Să pornim la drum. Iată că ne apropiem de prima destinaţie a noastră - bulevardul Ştefan cel Mare, monumentul lui Ştefan cel Mare şi Parcul Central."Steven Fisher afirmă că anume acest loc spune multe despre istoria oraşului Chişinău."Prima dată am fost în acest parc în anul 1999. Îmi place foarte mult să vin aici și să savurez o cafea, să savurez atmosfera orașului și să mă întâlnesc cu prietenii."Ambasadorul britanic a mai spus că îi place arhitectura Capitalei, iar al doilea său loc preferat este Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală."Se deosebeşte prin arhitectura sa unică. Este o destinaţie must see pentru fiecare care vizitează Chişinăul."Al treilea loc preferat de ambasadorul Marii Britanii la Chişinău este parcul "Valea Morilor", unde acesta aleargă deseori dimineaţa. Fisher a spus că acesta este este primul parc pe care l-a descoperit atunci când a venit la Chișinău, în calitate de ambasador."Este un parc mare, liniştit, frumos. Mă bucur foarte multă să vin aici să alerg."La final de tur, acesta a ţinut să îi felicite pe locuitorii Capitalei cu ocazia hramului."Chișinău, ești cu adevărat un oraș frumos. Îți doresc ție și locuitorilor tăi energie, pace și un viitor prosper!"