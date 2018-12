FEERIE la Cricova. A fost inaugurat Pomul de Crăciun şi s-au aprins luminiţele de sărbători (FOTO)

La Cricova s-au aprins luminiţele de sărbători. Autorităţile au respectat tradiţia şi în acest an, astfel că de Sfântul Nicolae a fost inaugurat Pomul de Crăciun.



Amenajarea bradului în oraşul Cricova este o tradiţie veche de peste 20 de ani.



"Vrem să transmitem şi pentru generaţiile viitoare ceea ce ne-au transmis înaintaşii noştri. Bradul este de zece ani. Îl păstrăm din an în an. Este artificial. Sărbătoarea sfântului Nicolai e şi hramul oraşului. Îl sărbătorim la 22 mai", a menţionat Valentin Guţan, primarul oraşului Cricova.



Jucăriile de pe bradul înalt de peste 12 metri au atras toate privirile. Copiii au recunoscut că Pomul de Crăciun este mai frumos decât cel pe care îl au acasă:



"Ai unul aşa acasă? Nu chiar aşa de mare".



"Foarte frumos, mare, împodobit, luminos".



"Are jucării, are stea în vârf, lemne".



Drumul lung l-a făcut pe Moş Crăciun să ajungă mai târziu la sărbătoare. Cei mici l-au aşteptat însă nerăbdători:



"Eu vreau o maşină cu telecomandă. Şi sănătate la toţi copiii".



"Eu de la Moş Crăciun vreau o boxă. Să ascult muzica mai tare".



Pentru cadoul râvnit, copiii au pregătit poezii, colinde, dar şi urături:



"Miroase în case a cetină de brad, lumânări sfeşnice ard. Steaua cea sfântă iar străluceşte, marea sărbătoare vesteşte".



"Totu-i alb în jur cât vezi, noi podoabe pomi încarcă şi visează sub zăpezi satele adormite parcă".



Adulţii, în schimb, vor ca moşul să le aducă zăpadă, iar cei dragi să le fie alături de sărbători:



"Am vrea mai multă zăpadă să fie, copiii să se dea cu săniuţa. Sănii am cumpărat, dar zăpadă nu avem".



"Urăm la toţi Cricovenii şi la toată Moldova sărbători frumoase, sănătate şi numai bine".



Potrivit autorităţilor din Cricova, pentru iluminatul festiv au fost alocaţi în acest an 18 mii de lei.