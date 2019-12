Feeria sărbătorilor de iarnă! În comuna Ișcălău a fost împodobit un brad de toată frumuseţea

foto: publika

Spiritul sărbătorilor de iarnă se simte în tot mai multe localităţi din ţară. Pentru prima dată, în comuna Ișcălău din raionul Făleşti a fost împodobit un brad de toată frumuseţea. Cu această ocazie, localnicii s-au adunat în jurul pomului de Crăciun pentru a da start sărbătorilor de iarnă. De la festivitate nu au lipsit colindele, capra, ursul şi alte tradiţii.



Participanţii la sărbătoare spun că au aşteptat de mult timp un asemenea eveniment.



"Mi-a plăcut foarte mult. Bradul cum este? Este foarte minunat. Sper şi la anul să fie aşa frumos cum anul acesta."



"Foarte frumos. Mulţumim doamnei primăriţe că la noi nu a fost aşa ceva în sat. E prima dată la noi aşa ceva şi asta e ceva extraordinar. "



"Mi-a plăcut. Pentru copii minunat, dar şi pentru noi tot. Noi nu am mai văzut aşa ceva până acum. "



Primarul din Ișcălău spune că inaugurarea Pomului de Crăciun a fost o sărbătoare pentru toţi locuitorii celor trei sate din componenţa acestei comune.



"Nu am avut aşa sărbătoare. Oameni sunt foarte bucuroşi. Eu sper că oamenii o să vadă că este o viaţă şi alta. Nu numai să muncească, dar să se poată şi odihni. "



Seara a culminat cu focuri de artificii.



Un Pom de Crăciun a fost inaugurat şi în localitatea Susleni din raionul Orhei. Tot satul s-a adunat pentru a se bucura de feeria sărbătorilor de iarnă.



În acest an, 43 de localităţi din ţară cu primari care au candidat pe lista Partidului "ȘOR" au primit în dar câte un Pom de Crăciun.

