Feeria sărbătorilor de iarnă a cuprins toată Europa. Vizitatorii spun că nu au mai văzut aşa frumuseţe

Iarna și-a intrat în drepturi în toată Europa și, odată cu ea, și febra sărbătorilor. Târguri de Crăciun și expoziții tematice au fost deschise în majoritatea capitalelor de pe bătrânul continent, iar brazii au fost împodobiți și așteaptă să fie admiraţi de copii și adulți. În capitala germană Berlin a fost deschisă o expoziție a sculpturilor din gheaţă.



23 de sculptori cu renume internațional din țări precum Rusia, Japonia, Thailanda sau Germania, și-au expus lucrările la Berlin. Peste 270 de tone de gheață au folosit artiștii pentru a crea aceste opere de artă. Vizitatorii pot admira acolo 12 locații din toată lumea. Pentru germani, favorita a fost desigur sculptura cancelarului Angela Merkel în fața porții Brandenburg.

Atmosfera de sărbătoare se simte și la Moscova, unde autoritățile locale au deschis un târg de Crăciun nemaipomenit. Fațada Teatrului Bolșoi a fost acoperit de mii de luminițe multicolore, care au invadat și împrejurimile clădirii.

Vizitatorii spun că nu au mai văzut aşa frumuseţe: "Deja pentru al doilea an la rând, am venit la Moscova și am uitat de Europa. Moscova este mult mai frumoasă".



Între timp, în capitala sârbă Belgrad, atmosfera sărbătorilor de iarnă este umbrită de protestele cetățenilor, organizate chiar sub brad. Localnicii sunt indignați că autoritățile au plătit pentru Pomul artificial de Crăciun aproape 100 de mii de dolari.



Localnicii acuză autoritățile locale de corupție și se îndoiesc că bradul de 18 metri ar putea costa măcar jumătate din sumă.