FEDERER S-A OPERAT LA GENUNCHI: Elveţianul va rata 5 turnee, inclusiv Roland Garros

Tenismanul elveţian Roger Federer va rata următoarele 5 turnee la care şi-a programat să joace. Sportivul de 38 de ani s-a operat la genunchiul drept în ţara sa natală şi speră să se refacă până în iunie.Astfel, Federer va lipsi de la turneele de la Dubai, Indian Wells, Bogota, Miami şi cel de Mare Şlem de la Roland Garros.Astfel, tenismanul elveţian nu va juca pe zgură în acest an şi va reveni cel mai probabil la turneul de la Stuttgart, care va începe pe 8 iunie.Roger Federer are în palmares 20 de titluri de Mare Şlem, ceea ce reprezintă un record absolut. Elveţianul a cucerit în total 103 titluri în proba de simplu, fiind devansat doar de americanul Jimmy Connors, care are 109 trofee.