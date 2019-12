Federația Națională de Tenis din Republica Moldova și-a desemnat laureații pe anul competițional 2019. La un hotel din Chișinău, cei mai buni sportivi, antrenori și arbitri au primit distincții pentru rezultate și promovarea "sportului alb".



Una dintre statuetele de excelență i-a revenit lui Radu Albot, tenismanul nr.1 din Republica Moldova. În lipsa sportivului, care se află peste hotare, premiul a fost ridicat de tatăl acestuia, Vladimir.

"2019 a fost un an bun pentru Radu. A câştigat un turneu ATP, a calificat Republica Moldova la ATP Cup, care va avea loc la Sydney. Sperăm că în anul 2020 va avea realizări mai mari, va câştiga turnee, ne vom califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo şi vom juca cu succes la Cupa Davis", a menţionat tatăl lui Radu Albot, Vladimir Albot.

Cei mai buni tineri tenismani moldoveni, Ilie Snițari și Renata Fărîma, care în acest an au câștigat mai multe turnee internaționale, au primit și ei statuete de excelență.

"Pentru mine a fost un an bun, productiv. Am avut foarte multe turnee bune, multe victorii şi în proba de simplu şi în cea de dublu. Am ajuns în Top-200 al clasamentului mondial la juniori", a povestit tenismenul, Ilie Sniţari.

"Mi-au fost apreciate toate rezultatele. Sunt foarte bucuroasă. Pentru mine, este o onoare să îmi reprezint ţara în continuare. Scopul meu este să devin prima în lume sau, cel puţin, să fiu printre cele mai bune", a spus tenismena, Renata Fărîmă.

Federaţia de profil are planuri ambiţioase pentru anul 2020.

"În primul rând, aş vrea să avem cât mai mulţi copii pe terenurile de tenis. Să crească numărul de jucători. În acelaşi timp, am o dorinţă şi o ambiţie personală: să dezvoltăm infrastructura, să avem mai multe terenuri de tenis, să dezvoltăm programul de tenis în şcoli", a comunicat preşedintele FNTM, Ceslav Ciuhrii.

La aceeaşi conferință în care au fost premiați laureații, Federația Națională de Tenis a făcut şi bilanțul financiar al anului 2019, anunțând că a înregistrat venituri de aproape 2 milioane 49 de mii de lei şi cheltuieli de un milion 731 de mii de lei.